VIDEO Kakav vremeplov! Nekoć je Maradona savjetovao Kanea: Englez to sada ide iskoristiti....

Englesku čeka polufinalni susret protiv aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, a uoči susreta engleski mediji prisjetili su se jedne situacije sa Harryjem Kaneom. U listopadu 2017. na stadionu Wembley dogodio se susret između Diega Maradone i Harryja Kanea. Uoči utakmice Premier lige između Tottenhama i Liverpoola, Maradona je ušao u svlačionicu Spursa kako bi se sastao s tada 24-godišnjim Kaneom, koji je bio u odličnoj golgeterskoj formi. Tom prilikom, Maradona je engleskom napadaču dao savjet koji mu je, prema Kaneovim kasnijim izjavama, pomogao u daljnjem razvoju.

Maradona je na Wembley došao kao gost bivšeg argentinskog suigrača i legende Tottenhama Ossieja Ardilesa. U društvu tadašnjeg menadžera Spursa, Mauricija Pochettina, s kojim je igrao u Newell's Old Boysima, Maradona je posjetio svlačionicu. Prije razgovora s Kaneom, pohvalio je Pochettinovu momčad.

​- Wow, kakav golgeter - rekao je Maradona Kaneu.

Legenda ga savjetovala

Maradona je uočio detalj u Kaneovoj igri, odnosno uzorak koji su, kako je rekao, mogli primijetiti i protivnički golmani. Kroz Ardilesov prijevod, dao mu je konkretan tehnički savjet.

​- Harry, nemoj uvijek pucati u bliži kut sa svojim udarcima. Ponekad pucaj dijagonalno, u suprotni. Znaš zašto? Golmani te stalno gledaju na televiziji. Zato sljedeći put... dijagonalno! - objasnio mu je.

Kane je primijenio savjet. Samo nekoliko sati kasnije, u utakmici protiv Liverpoola koju je Tottenham dobio 4-1, engleski napadač postigao je dva gola. Drugi gol postigao je upravo udarcem u suprotni kut mreže, nakon što se našao u izglednoj prilici. Godinama kasnije, Kane je otkrio da mu je Maradona govorio i o važnosti promatranja golmana prije udarca kako bi predvidio njegovu reakciju.

(*uz korištenje AI-ja)