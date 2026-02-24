Obavijesti

EMOTIVAN TRENUTAK

Sin preminule ikone dirnuo je navijače objavom: 'Tata, hvala ti što si mi dao snage da igram'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Zahvalan sam trenerima što su mi pružili priliku da zaigram za najdraži dres pred domaćim navijačima. . Tata, hvala ti što si mi dao snage da odigram ovu utakmicu, rekao je Luka Bartolović

Admiral

Cibalija je u 19. kolu pobijedila Jarun 3-1, ali je utakmica dobila posebnu emotivnu notu u 75. minuti. U igru je tada ušao mladi Luka Bartolović (16), sin prerano preminule legende Cibalije, Mladena Bartolovića. Luka Bartolović zamijenio je Andriju Bubnjara, a emocije su se razlile po tribinama. Publika je zapljeskala i podržala mladog Luku, ali dala i omaž legendarnom Mladenu koji je zaista bio ikona hrvatskih travnjaka. 

"Došao je taj dan. Debi je samo početak. Rad, disciplina i vjera doveli su me ovdje. Zahvalan sam trenerima što su mi pružili priliku da zaigram za najdraži dres pred domaćim navijačima. Sretan sam što sam odigrao prve minute i što mi se ispunio dječački san. Tata, hvala ti što si mi dao snage da odigram ovu utakmicu", napisao je Luka u emotivnoj objavi na Instagramu.

Vinkovački Ultrasi baš su na toj utakmici odali počast Mladenu Bartoloviću pa je cijela priča bila potpuno zaokružena. Luka će debi pamtiti zauvijek, kao što će i sjećanje na Mladena zauvijek živjeti u mislima i srcima navijača Cibalije, ali i svih ljubitelja hrvatskog nogometa.

