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Sindikat prozvao HNS zbog afere podmićivanja u Drugoj NL: 'Vaše ograđivanje je licemjerno'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Sindikat prozvao HNS zbog afere podmićivanja u Drugoj NL: 'Vaše ograđivanje je licemjerno'
Zagreb: Privođenje Lazara Darojkovića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Nogometnog sindikata tvrde je upravo Savez djelovanjem i odlukama sudjelovao u stvaranju sustava vrijednosti koji pojedince ohrabruje da se upuste u takve postupke. Podsjetili su i na slučaj Hrvoja Maleša

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Nogometni sindikat oštro je reagirao na priopćenje Hrvatskog nogometnog saveza nakon afere s pokušajem podmićivanja suca u Drugoj NL. Sindikat je pozdravio činjenicu da je sudac prijavio pokušaj podmićivanja, ali je poručio da se problem ne može svesti na jedan klub i jednog pojedinca. U priopćenju su istaknuli da je riječ o sustavu koji se, prema njihovu mišljenju, godinama gradio nečinjenjem, prešućivanjem, neprokazivanjem i toleriranjem neprihvatljivih pojava. Smatraju da takav sustav šalje poruku da se nepošteno ponašanje isplati i da se za uspjeh smije učiniti sve, pa i kršiti pravila ili zakone.

Sindikat je zato HNS-ovo ograđivanje od namještanja utakmica nazvao licemjernim. Tvrdi da je upravo Savez djelovanjem i odlukama sudjelovao u stvaranju sustava vrijednosti koji pojedince ohrabruje da se upuste u takve postupke. Podsjetili su i na slučaj Hrvoja Maleša, koji je prijavio slične pojave, a na kraju se, kako navode, morao brinuti za vlastitu sigurnost. Upozorili su i na nelogičnosti u hrvatskom nogometu, posebno na situacije u kojima klubovi ostaju u ligi odlukama Izvršnog odbora, a ne isključivo rezultatima na terenu, kao i na promjene pravilnika koje nekome mogu pogodovati.

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Iz sindikata poručuju da takav sustav odbija ozbiljne ulagače i sponzore, dok klubovi jedva preživljavaju, a igrači često ostaju bez isplaćenih plaća, iako im istodobno ostaju porezne i druge obveze. Najveći problem, smatraju, nije samo pojedinačna afera, nego činjenica da svaki novi slučaj dodatno ruši povjerenje u hrvatski nogomet.

"Bez povjerenja nema razvoja nogometa, nema ozbiljnih ulaganja, nema zdravih klubova, a na kraju ni vjerodostojnog natjecanja", poručili su iz sindikata. Dodali su da se zasad zaustavljaju s kritikama jer hrvatskim nogometašima i reprezentaciji žele mir tijekom Svjetskog prvenstva, ali su najavili da će se nakon turnira ponovno osvrnuti na rad i smjer HNS-a.

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Afera na koju se sindikat osvrnuo počela je prije dva dana, kada je USKOK, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv poduzetnika i člana Izvršnog odbora Dugog Sela Lazara Darojkovića. Istražitelji ga sumnjiče da je pokušao podmititi nogometnog suca u završnici sezone Druge NL.

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Prema sumnjama policije i tužiteljstva, osumnjičeni je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu kontaktirao glavnog suca utakmice koju je Dugo Selo dan kasnije trebalo odigrati protiv Lučkog. Od njega je navodno zatražio da sudi u korist Dugog Sela, a na štetu protivničke momčadi. Uz to je, prema sumnjama istražitelja, tražio i da pojedine igrače njegova kluba ne kažnjava žutim i crvenim kartonima kako bi mogli nastupiti u posljednjem kolu prvenstva.

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