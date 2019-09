Sinkovići na vodi jure 23 km/h, finale je zbunilo njihovu majku

Proslavili smo koliko se moglo, ali umor uvijek sustigne jer od jutra ste u pogonu, a godine su tu... Dečke obično pustim da sami slave, ali jučer sam slučajno završio s Valentom, dok je Martin otišao na drugu stranu. A u ponedjeljak je u klubu fešta, na Savi, priča Nikola Bralić (67).

Trener naše zlatne braće Sinković navikao je na velike medalje, takvih je proslava bilo puno. Pa ima li uopće kod Valenta i Martina Sinkovića još rezerve, mogu li još više na OI u Tokiju iduće godine, nakon što su tako pomeli konkurenciju u dvojcu bez kormilara na Svjetskom prvenstvu u Austriji?

- Postoji uvijek rezerve, uvijek se može bolje. Snaga, tehnika, kontinuitet, efikasnost..., oni jako brzo izlaze na startu, ali i tu se može bolje. Ja uvijek težim jedan element dotjerati do kraja pa onda krenuti usavršavati drugi, nikad ih pet ne radim istovremeno. Savršenstvu težimo, ali to je nedostižno - objašnjava Bralić i nastavlja:

- To je sport, jednom će doći lošiji rezultati i ja sam na to spreman. Bilo je deset lijepih godina u vrhu, medalja, naš je bor pun kuglica, jedna više ili manje neće to promijeniti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sinkovići su u finalu veslali u petoj stazi, pa je čak i njihova majka priznala da se zbunila i pitala "Gdje su moji dečki" kad se uključila u prijenos i vidjela kako čamci u trećoj i četvrtoj stazi debelo zaostaju. Bez brige, gospođo Sinković, vaši su ih dečki 'poderali'.

- Proglašeni su loši uvjeti na stazi, pa je bilo pošteno od organizatora da primjene pravilo da najbolji iz polufinala dobiju najbolje staze, što ovaj put nisu bile središnje treća i četvrta, kao obično - govori Bralić, te objašnjava koliko zapravo u veslanju znači staza u kojoj se vozi, pogotovo kad je na stazi vjetar, valovi...

- Da smo bili u prvoj stazi, završili bismo utrku četvrti, peti, tko zna.

Kako proživljavate ovako velike utrke? Koliko ima treme i nervoze kod tako iskusnog trenera?

- Vrlo malo imam tremu, možda kad ih ostavim u vodi i dok ne zauzmem svoju poziciju. Ali miran sam. Dok oko mene svi skaču, uzbuđenje je veliko, ja pratim tempo, brzinu, razlike, reakcije, tražim što ne valja, što se može popraviti, što je loše izvedeno. Ne gledam utrku kao navijač. I kad završi, odmah idemo na detaljnu analizu.

Ipak, finale SP-a u Austriji nije mu bilo isto kao prethodna velika natjecanja. Prvi mu je put u pratnji bila supruga.

- Radila je pa nije imala prilike ići sa mnom. Sad je u mirovini pa može, iako sumnjam da će opet putovati. Iduće veliko natjecanje su Olimpijske igre u Tokiju, ondje sigurno neće ići, pa možda tek na iduće Europsko prvenstvo.

Kolikom brzinom voze čamci dvojca?

- Od 16, 17 km/h, do 22, 23 km/h. To je brzina rekreativne vožnje biciklom, kad se vozite onako za gušt. Osmerac je, naravno, najbrži.

A koliko zaveslaja imaju Sinkovići do cilja na stazi dugoj dva kilometra?

- U svakoj utrci po 260-270 zaveslaja.

Kolika je snaga potrebna za jedan zaveslaj?

- Snaga 450-500 vata.

