Sinner: Ne iznenađuje me igra Đokovića, on je najveći tenisač već dugi niz godina. Poraz boli

Jannik Sinner na nevjerojatan je način ostao bez finala Australian Opena. Pobijedio ga je Novak Đoković u pet setova i izborio finale Grand Slama, a Talijan je nakon meča odao priznanje Srbinu.

- Jako me boli. Bio je ovo vrlo važan Grand Slam za mene. Događa se. Bio je to dobar meč s obje strane. Imao sam mnogo prilika, nisam ih iskoristio i sigurno da to boli - započeo je Sinner i nastavio:

- Imao sam svoje prilike, pogotovo u petom setu. On je izveo neke sjajne poteze i udarce. Pokušao sam nekoliko različitih stvari, ali nije upalilo.

Sinner je istaknuo da ga nije iznenadila visoka razina igre Đokovića, unatoč poznim igračkim godinama.

- Znam da ima 24 Grand Slama, poznajemo se jako dobro, znamo kako igramo. Nikad nisam iznenađen, on je najveći tenisač već dugi niz godina. Zbog svojih godina ne igra puno turnira, ali znamo koliko su njemu, kao i meni i Carlosu, važni Grand Slamovi. Igrao je s posebnom motivacijom. Ovo mogu shvatiti kao lekciju i iskoristiti je za napredak - dodao je poraženi iz polufinala.