Obavijesti

Sport

Komentari 0
Sinner razbio Ivaniševićevog igrača i izborio finale Madrida

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Isabel Infantes

Talijan je današnjom pobjedom postao tek četvrti tenisač koji je došao do finala na svih devet aktualnih Masters 1000 turnira, pridruživši se Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner pobijedio je Francuza Arthura Filsa (ATP - 25.) sa 6-2, 6-4 i plasirao se u finale madridskog Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi, te će u nedjelju pokušati postati prvi igrač u povijesti s pet uzastopnih naslova na Masters 1000 seriji.

Talijan je današnjom pobjedom postao tek četvrti tenisač koji je došao do finala na svih devet aktualnih Masters 1000 turnira, pridruživši se Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru. Sinner se može pohvaliti da je s 24 godine najbrže došao do tog pothvata.

Ovo mu je bila i 27. uzastopna pobjeda na Mastersima te ga još četiri dijele od rekorda Novaka Đokovića.

Madrid Open
Foto: Isabel Infantes

"Vrlo sam sretan svojom današnjom izvedbom. Danas je to stvarno bio dobar dan u uredu", izjavio je Sinner neposredno po završetku polufinalnog dvoboja koji je trajao 85 minuta.

Sinner je bio uvjerljivo bolji u prvom setu, a u drugom mu je Fils pružio žešći otpor prije nego što je u devetom gemu po treći put u meču izgubio servis. Sinner je u sljedećem gemu sigurno odservirao za pobjedu nanijevši štićeniku Gorana Ivaniševića prvi ovosezonski poraz na zemljanoj podlozi (9-1).

Madrid Open
Foto: Isabel Infantes

"Znao sam prije meča da je on jedan od najboljih igrača svijeta u ovom trenutku. Vrlo sam zadovoljan ovom pobjedom koja mi mnogo znači", rekao je Sinner.

Talijan će ime suparnika u finalu saznati nakon večernjeg polufinala (20 sati) u kojem će drugi nositelj i dvostruki osvajač naslova u Madridu, Nijemac Alexander Zverev, igrati protiv najugodnijeg iznenađenja ovogodišnjeg turnira, Belgijca Alexandera Blockxa.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026