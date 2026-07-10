Sinner razbio Novaka Đokovića i izborio finale Wimbledona

Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, uvjerljivom je polufinalnom pobjedom protiv Srbina Novaka Đokovića od 6-4, 6-4, 6-4 izborio finale Wimbledona gdje će u nedjelju igrati protiv Nijemca Alexandera Zvereva. U reprizi prošlogodišnjeg polufinala u Wimbledonu Sinner je dominirao protiv Đokovića, tenisača koji je u karijeri osvojio 24 Grand Slam titule, dok je u londonskom All England Clubu slavio sedam puta. I sve je jača dominacija bila kako je meč trajao.

U prvom setu Sinner nije Đokoviću dozvolio niti blizu svog servisa, a iskoristio je svoju treću break šansu za zasluženih 6-4 u prvoj dionici. Premda je u drugom setu Đoković podigao razinu svoje igre i dalje nije mogao parirati Talijanu. Sinner je jedini break napravio kod 3-3 za 2-0 u setovima.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Odmah na startu trećega Sinner je ponovno oduzeo servis suparniku, a jedinu break loptu u meču, neiskorištenu, Đoković je imao kod zaostatka 1-2 u trećoj dionici. Sve do kraja Talijan je ostao čvrst, precizan i siguran u svim ključnim trenucima te je nakon dva sata i 20 minuta izborio finale.

Sinner sada protiv Đokovića ima 7-5 u karijeri, ali i šest pobjeda u posljednjih sedam međusobnih mečeva.

U finalu će Sinner igrati protiv njemačkog tenisača Alexandera Zvereva koji je ranije u petak pobijedio najveću senzaciju ovogodišnjeg Wimbledona, domaćeg igrača Arthura Feryja, sa 7-6(0), 6-2, 6-4. Sinner će u nedjelju pokušati obraniti naslov pobjednika u Wimbledonu te traži peti Grand Slam trofej u karijeri. Osim Wimbledona još ima dva Australian Open naslova 2024. i 2025. te slavlje na US Openu 2024. godine.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Alexander Zverev je sve do ovog proljeća bio bez Grand Slam titule, a onda je premijernu osvojio u Roland Garrosu. Do ove godine Zverevu je najbolji rezultat u Wimbledonu bila osmina finala. Sinner u karijeri vodi protiv Zvereva 10-4 u međusobnim dvobojima, a protiv Nijemca ima niz od čak devet pobjeda.

Wimbledon, polufinale tenisača:

Jannik Sinner (Ita/1) - Novak Đoković (Srb/7) 6-4, 6-4, 6-4

Alexander Zverev (Njem/2) - Arthur Fery (VB) 7-6(0), 6-2, 6-4