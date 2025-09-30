Sinovi hrvatskih legendi krenuli su različitim putevima: Jedan odabrao Hrvatsku, a drugi nije

Ivan Ljubičić (46) jedan je od najuspješnijih hrvatskih tenisača. Osvojio je 10 ATP titula u pojedinačnoj konkurenciji, igrao polufinale Roland Garrosa 2006. godine, kada je bio i treći tenisač na svijetu, a osvojio je i Davis cup s Hrvatskom. Nakon fantastične karijere, Ljubičić je zaplovio trenerskim vodama, dodao je novu dimenziju u igri jednog od najboljih svih vremena, Rogera Federera.

Zbog svega toga Ljubičićevo ime nosi veliku težinu, kako u hrvatskom, tako i u svjetskom tenisu. Stoga je mnoge u Hrvatskoj iznenadila vijest što je njegov sin Leonardo odlučio kako ipak neće nastupiti pod hrvatskom zastavom. Naime, mladi Ljubičić odlučio je predstavljati Monako, koji ga je već uvrstio u reprezentaciju za Davis cup.

Pa, kako i zašto je jedan od najtalentiranijih mladića, ne samo hrvatskog, već i svjetskog tenisa, završio pod zastavom Monaka? Nakon završetka teniske karijere Ivan se, zajedno sa svojom obitelji, preselio u Monako, kao i mnogi drugi tenisači te sportaši.

Kada pogledamo financijsku sliku, lako je zaključiti zašto mnogi sportaši biraju Monako. Osim što im Monako nudi luksuz i mir koji je teško naći u drugim kutevima svijeta, izuzetno je primamljiva i nulta stopa poreza na dohodak, koja privlači veliki broj bogataša. Ta stopa, međutim, dolazi s 'cakom'. Bogataši koji žele izbjeći porez na dohodak moraju kupiti nekretninu, pokrenuti neki posao ili položiti 500.000 eura depozita u bankama.

Osim toga, Monako raspolaže sjajnom infrastrukturom, posebno teniskom, kao i pogodnom klimom za treniranje tog sporta. Tako će mladi Ljubičić u Monaku računati na sjajne teretane, dvorane, terene... Sve što je potrebno jednom mladom tenisaču.

Usporedbe sa Ivaniševićevim sinom

Mladi Ljubičić ranije je ove godine zaigrao na 53. izdanju Istarske rivijere, a pozivnicu je dobio još jedan sin legendarnog hrvatskog tenisača. Emanuel Ivanišević (17).

Njih su dvojica imali slične puteve. Godinama su uz tenis, trenirali i nogomet. Ali, odlučili su pratiti stope svojih očeva.

- Ja sam do 11. ili 12. godine igrao i nogomet i tenis. Morao sam napraviti odluku u kojem bih smjeru išao i izabrao sam tenis. Nisam bio loš u nogometu. Bio sam brz, dobar i s lijevom i desnom nogom, ali dugo nisam igrao i možda sam izgubio malo formu - rekao je Leonardo Ljubičić u ranijem intervjuu za HRT.

- Ja sam krenuo s nogometom i s tenisom do jedanaeste, dvanaeste, ali sam se odlučio ipak za tenis, makar sam u nogometu ljevak što se dosta traži, ali ipak sam izabrao tenis - dodao je Emanuel Ivanišević.

Tata Goran rješavao je mečeve svojim servisom, ali sin Emanuel tu ima puno prostora za napredak, priznao je.

- Mislim da imam dobre voleje i onda napadam jako dobro, pogotovo s bekendom. Mislim da servis može biti dosta bolji - rekao je Ivanišević.

Mladići smatraju kako je prirodno što uz njihovo prezime dolazi i određeni pritisak, ali vjeruju kako puno mogu naučiti od svojih očeva.

- Roditelji su tu da nas savjetuju jer su bili vrhunski tenisači, ti su savjeti iznimno važni, no sami biramo svoj put - istaknuli su za HRT.

Konkretni ciljevi? Ljubičić samo želi ispuniti svoj potencijal, a što bude, bude...

- Volio bih raditi najviše što mogu i ispuniti svoj potencijal i što to bilo ne znam, možda budem prvi na svijetu, možda budem 200., možda budem 50. Ja ću probati ispuniti svoj potencijal i vidjet ćemo, istaknuo je Ljubičić.