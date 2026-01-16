Širi se snimka. Evo kako novi dinamovac pjeva Thompsona

Dinamo je u četvrtak objavio prvo ovogodišnje pojačanje. "Modre" je iz Vukovara pojačao filipinski reprezentativac Paul Bismarck Tabinas (23). Zagrebački je klub na društvenim mrežama objavio fotografiju braniča kako potpisuje ugovor. Dinamo ga je doveo kao zamjenu za Morisa Valinčića, koji se još uvijek oporavlja od ozljede.

Time će pojačati i konkurenciju Noi Mikiću na desnom boku. Tabinas je u Vukovar stigao prije tri godine, a ugovor s klubom istjecao mu je na ljeto ove godine. Dinamo ga je mogao dovesti besplatno na ljeto, no kako su ga željeli odmah, morat će platiti odštetu koja iznosi oko 100.000 eura.

U razdoblju koje je proveo u Hrvatskoj Tabinas se očito dobro prilagodio, pa je ponovno isplivao video iz listopada prošle godine. Vukovar na društvenim mrežama radi odličan posao, a u jednom su trenutku pitali Filipinca koja mu je najdraža hrvatska pjesma.

Nakon kratkog razmišljanja počeo je pjevati hit Marka Perkovića Thompsona "Pukni, puško" i tako nasmijao suigrače.

Istu pjesmu je popularizirao je Mateo Kovačić 2018. nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. On je na dočeku Trga bana Josipa Jelačića s vaterpolskom kapicom na glavi poveo publiku da zajedno s njim zapjevaju pjesmu.