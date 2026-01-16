Obavijesti

Sport

Komentari 1
KALKULACIJE ZA EUROPU

Nakon krize, Dinamo si ne smije priuštiti novi europski kiks. Evo kakve šanse ima za prolaz dalje

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Nakon krize, Dinamo si ne smije priuštiti novi europski kiks. Evo kakve šanse ima za prolaz dalje
Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je izgubio pripremnu utakmicu od Hartberga, ali odlučujuća borba tek slijedi! Rumunjski FCSB dolazi na Maksimir, a 'modri' moraju pobijediti kako bi zadržali šanse za prolazak dalje

Admiral

Dinamo je u četvrtak izgubio u pripremnoj utakmici izgubio 2-1 od austrijskog Hartberga. Susret se igrao iza zatvorenih vrata te se igralo dva puta 30 minuta, a zatim dva puta po 25 minuta. Bila je to jedina provjera za Marija Kovačevića i ekipu uoči nastavaka sezone. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

"Modri" će otvoriti proljetnu polusezonu utakmicom sedmog kola Europske lige. U goste na Maksimir stiže rumunjski FCSB, protiv kojeg će zagrebački klub uživati u statusu favorita. A vrlo je važno da Dinamo na terenu i opravda taj status favorita, s obzirom na to kako je ovo ključna utakmica u borbi za prolaz dalje.

NIJE ISKORISTIO PRILIKU Odbio je milijune i odlučio ostati u Dinamu. Kovačević mu je poslao jasnu poruku...
Odbio je milijune i odlučio ostati u Dinamu. Kovačević mu je poslao jasnu poruku...
REAKCIJE PLAVOG PUKA Navijači Dinama nakon poraza od Hartberga: 'Ako se po jutru dan poznaje, onda laku noć...'
Navijači Dinama nakon poraza od Hartberga: 'Ako se po jutru dan poznaje, onda laku noć...'

Podsjetimo, Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmöa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa. "Modri" trenutačno drže 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza sa sedam bodova, koliko imaju i Ludogorec i Celtic koji su zbog bolje razlike pogodaka iznad hrvatskog doprvaka.

Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening
Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nedaleko od Dinama, na 27. mjestu, na tablici "leži" rumunjski predstavnik. Koji će na Maksimiru svakako ići po sve ili ništa, a isto moraju pokazati i "modri", koji će ligašku fazu EL-a zaključiti u nezgodnom okršaju u gostima protiv Midtjyllanda. I zato su tri boda protiv Rumunja od velike važnosti.

 

POZITIVAN USPRKOS PORAZU Kovačević: Opet primamo gol iz prve protivničke šanse, a ovaj sastav igrat će protiv FCSB-a
Kovačević: Opet primamo gol iz prve protivničke šanse, a ovaj sastav igrat će protiv FCSB-a

Dinamo je nakon dva kola i šest bodova bio vodeći klub Europske lige, a sad je prvi ispod crte, i porazom od Betisa izgubio je 10 posto šansi za prolazak, sad ima oko 63 posto šanse da će proći dalje. Za to će mu vjerojatno trebati jedna pobjeda (89,3 posto će tako biti unutra), s dva remija ima svega 38,3 posto šanse za prolazak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026