Nakon krize, Dinamo si ne smije priuštiti novi europski kiks. Evo kakve šanse ima za prolaz dalje

Dinamo je u četvrtak izgubio u pripremnoj utakmici izgubio 2-1 od austrijskog Hartberga. Susret se igrao iza zatvorenih vrata te se igralo dva puta 30 minuta, a zatim dva puta po 25 minuta. Bila je to jedina provjera za Marija Kovačevića i ekipu uoči nastavaka sezone.

Pokretanje videa... 02:22 GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

"Modri" će otvoriti proljetnu polusezonu utakmicom sedmog kola Europske lige. U goste na Maksimir stiže rumunjski FCSB, protiv kojeg će zagrebački klub uživati u statusu favorita. A vrlo je važno da Dinamo na terenu i opravda taj status favorita, s obzirom na to kako je ovo ključna utakmica u borbi za prolaz dalje.

Podsjetimo, Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmöa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa. "Modri" trenutačno drže 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza sa sedam bodova, koliko imaju i Ludogorec i Celtic koji su zbog bolje razlike pogodaka iznad hrvatskog doprvaka.

Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nedaleko od Dinama, na 27. mjestu, na tablici "leži" rumunjski predstavnik. Koji će na Maksimiru svakako ići po sve ili ništa, a isto moraju pokazati i "modri", koji će ligašku fazu EL-a zaključiti u nezgodnom okršaju u gostima protiv Midtjyllanda. I zato su tri boda protiv Rumunja od velike važnosti.

Dinamo je nakon dva kola i šest bodova bio vodeći klub Europske lige, a sad je prvi ispod crte, i porazom od Betisa izgubio je 10 posto šansi za prolazak, sad ima oko 63 posto šanse da će proći dalje. Za to će mu vjerojatno trebati jedna pobjeda (89,3 posto će tako biti unutra), s dva remija ima svega 38,3 posto šanse za prolazak.