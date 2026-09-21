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EUROPSKO PRVENSTVO

Sjajni Antonio Grabić osvojio je prvu medalju na EP-u u boksu, a Veočić je neočekivano izgubio!

Piše HINA,
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Sjajni Antonio Grabić osvojio je prvu medalju na EP-u u boksu, a Veočić je neočekivano izgubio!
Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Antonio Grabić - Eduard Belas | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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U meču osmine finala kategorije do 80 kilograma bolji od Veočića, jednoglasnom odlukom sudaca, bio je ruski predstavnik Čerav Ašalajev

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Antonio Grabić, 23-godišnji hrvatski boksački reprezentativac, plasirao se u polufinale Europskog prvenstva koje se održava u Sofiji čime je osigurao medalju u premijernom nastupu na seniorskom EP.

Grabić je na putu do polufinala ostvario dvije pobjede, a u četvrtfinalu je podijeljenom odlukom sudaca s 3-2 nadjačao 20-godišnjeg Talijana Marvina Ghilarduccija.

Meč je prekinut nakon petnaest sekundi treće runde zbog posjekotine kod oka Ghilarduccija nakon jednog sudara glavama i liječnica je glavnom sucu pokazala da Talijan ne može nastaviti borbu. Grabić je suvereno dobio prvu rundu s 5-0, ali je agresivni talijanski predstavnik uzvratio u drugoj dionici. Silovito je pritiskao Grabića, neke kombinacije su mu i prošle, a suci su mu dodijelili rundu s 4-1.

Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Antonio Grabić - Eduard Belas
Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Antonio Grabić - Eduard Belas | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uoči posljednje tri minute ishod je bio potpuno otvoren, 19-19 kod četiri suca i kod jednog 20-18 za Grabića. Uslijedilo je još spomenutih 15 sekundi do prekida zbog ozljede nakon sudara glavama i bodovanje 3-2 u korist Grabića koji će se s osiguranom medaljom boriti u polufinalu, u srijedu.

U ponedjeljak je nastupila i Nikolina Ćaćić, prva hrvatska boksačka olimpijka iz Tokija 2021. te se nije uspjela plasirati u četvrtfinale. Ćaćić je u osmini finala zaustavljena od favoritkinje, vrhunske Rumunjke Lanate Lacramioare Perijoc jednoglasnom odlukom sudaca.

Ranije se od prvenstva oprostio Gabrijel Veočić, 25-godišnji hrvatski boksač i najveći adut na Europskom prvenstvu. Završio je sa svojim nastupom prilikom prvog izlaska u ring.

U meču osmine finala kategorije do 80 kilograma bolji od Veočića, jednoglasnom odlukom sudaca, bio je ruski predstavnik Čerav Ašalajev. Veočić, dvostruki europski prvak, brončani s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva te peti s posljednjih Olimpijskih igara, tako je brzopotezno ostao bez obrane naslova. Veočić je osvojio zlato na posljednjem EP-u u Beogradu prije dvije godine.

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