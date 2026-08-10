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HRVATSKI ATLETIČAR

Sjajni Marino Bloudek je izborio polufinale na EP-u u Engleskoj!

Piše Ivan Kužela,
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Sjajni Marino Bloudek je izborio polufinale na EP-u u Engleskoj!
Foto: Andrew Boyers/REUTERS
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Bloudek mirno prošao kvalifikacije na 800 m i uletio u polufinale! Hrvatski rekorder bio je drugi u svojoj skupini, a sada ga čeka puno žešća bitka za finale

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Hrvatska je već prvog dana Europskog prvenstva u atletici dobila razlog za zadovoljstvo. Marino Bloudek uspješno je odradio kvalifikacije na 800 metara i izborio mjesto među polufinalistima. Hrvatski rekorder nastupio je u prvoj skupini, u kojoj se trčalo prilično oprezno i taktički, pa je za izravan prolazak dalje bilo najvažnije završiti među prva tri. Nedavno je porazgovarao s nama o svom sportskom i privatnom životu.

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Atletičar Marino Bloudek sletio u Zagreb nakon povijesnog uspjeha 04:39
Atletičar Marino Bloudek sletio u Zagreb nakon povijesnog uspjeha | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

Bloudek je tu zadaću ispunio bez većih problema. Kroz cilj je prošao kao drugoplasirani s vremenom 1:47.23, dok je pobjedu odnio Irac Mark English rezultatom 1:46.96. Treću poziciju, koja je također vodila izravno u polufinale, zauzeo je Talijan Giovanni Lazzaro s 1:47.53.

Hrvatski atletičar pritom nije morao pokazati sve što može. Na Europsko prvenstvo stigao je s prijavljenim rezultatom 1:44.63, dok njegov hrvatski rekord iz prošle godine iznosi 1:44.01. Jasno je stoga da Bloudek u polufinalu može biti znatno brži, a za plasman u finale vjerojatno će morati pokazati puno više nego u kvalifikacijama.

European Athletics Championships
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Njegova skupina bila je daleko najsporija od svih kvalifikacijskih utrka. Bloudek je svojom izvedbom zauzeo tek 22. mjesto među svim natjecateljima koji su izborili polufinale, dok je posljednji atletičar koji je prošao dalje imao vrijeme 1:46.33. Ipak, takve usporedbe treba uzeti s rezervom jer se na velikim prvenstvima utrke na 800 metara često odvijaju prema sasvim drugačijem scenariju nego mitinzi. Atletičari prvenstveno gledaju plasman, a ne štopericu, pa tempo i rezultati između različitih skupina mogu znatno varirati.

Najbrži kvalifikant bio je Francuz Yanis Meziane, koji je istrčao 1:45.10. Odmah iza njega završio je Španjolac Mohamed Attaoui s 1:45.26, dok je treće najbolje vrijeme ostvario Talijan Francesco Pernici (1:45.31).

European Athletics Championships Birmingham 2026 - Day 1
Foto: TOLGA AKMEN

Polufinalne utrke na 800 metara na rasporedu su u srijedu, kada će Bloudek imati priliku pokazati koliko zapravo vrijedi u ovom trenutku. Nakon relativno mirnog prolaska kroz kvalifikacije, hrvatski rekorder sada će morati podići ritam ako želi napraviti još jedan korak prema velikom finalu.

Europsko prvenstvo u atletici 2026. održava se u Birminghamu u Velikoj Britaniji od 10. do 16. kolovoza, a domaćin natjecanja je Alexander Stadium, veliki stadion na kojem su održane i atletske discipline Commonwealth Gamesa 2022. godine. Program natjecanja uključuje praktički sve standardne discipline europskog prvenstva; od sprinta, srednjih i dugih pruga i prepona do skokova, bacanja te višeboja.

European Athletics Championships Birmingham 2026 - Day 1
Foto: TOLGA AKMEN

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