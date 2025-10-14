Obavijesti

Sjajni rukometaši Nexea srušili Partizan u Našicama, Vardar i Čupić bolji od Vorija i Sesveta...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Našice: Susret Nexea i Partizana u EHF Europskoj ligi

Nexe je u rukometnoj Europskoj ligi pobijedio Partizan 30-22, dok su Sesvete na gostovanju u Skoplju izgubile od Vardara 1961 kojeg vodi bivši hrvatski rukometaš Ivan Čupić

Rukometaši Nexea pobjedom su otvorili nastup u EHF Europskoj ligi, dok su Sesvete krenule porazom. Nexe je u Našicama u susretu skupine H pobijedio Partizan sa 30-22, dok su Sesvete u susretu F skupine u Skoplju izgubile od Vardara 1961 sa 29-34.

Nexe je sjajno otvorio susret, poveo je sa šest razlike (9-3), a na poluvremenu je domaćin imao čak osam golova prednosti (16-8). U drugom dijelu prednost Našićana se kretala između pet i devet razlike i pitanje pobjednika niti jednog trenutka nije bilo ugroženo. Hrvatski sastav je predvodio Tin Lučin s devet golova, dok je Tin Kuže zabio četiri gola. Odličan je na vratima bio Marcel Jastrzebski sa 14 obrana. Kod Partizana najefikasniji su bili Ivan Mićić s pet i Miha Kotar sa četiri gola.

Našice: Susret Nexea i Partizana u EHF Europskoj ligi
U drugom susretu iz ove skupine Kadetten Schaffhausen je pobijedio Abanca Ademar Leon sa 30-22. Švicarski sastav je pedvodio Islanđanin Thor Rikhardsson s dvet golova, dok je hrvatski rukometaš Patrik Martinović zabio četiri gola. Sjajnu predstavu pružio je i hrvatski vratar Kristian Pilipović sakupivši 16 obrana, a zabio je i jedan gol. U redovima španjolskog sastava najefikasnij ije bio Javier Minambres Calvo s pet golova. U 2. kolu Nexe 21. listopada gostuje kod Ademara.

U susretu F skupine Sesvete su izgubile u Skoplju od Vardara 1961 sa 29-34. Bio je to sudar bivših kolega iz hrvatske reprezentacije. Skopski klub vodi Ivan Čupić, a Sesvete Igor Vori.

SMJENA TRENERA Bivši izbornik napustio Sesvete nakon prvog kola! Na klupu se nenadano vraća Igor Vori
Bivši izbornik napustio Sesvete nakon prvog kola! Na klupu se nenadano vraća Igor Vori
PRESELIO U SKOPLJE Vardar je Metkoviću za Čupića platio i odštetu: 'Teška sam srca odlučio da drugi put odlazim'
Vardar je Metkoviću za Čupića platio i odštetu: 'Teška sam srca odlučio da drugi put odlazim'

Domaćin je poveo 3-0 i do kraja susreta nije ispuštao prednost. Izuzev rezultata 21-21 u drugom dijelu. Vardar je u tim renucima napravio seriju 6-1, pobjegao na +5 (27-22) i obranio prednost do kraja. U domaćim redovima najefikasniji su bili Dmitro Horiha sa sedam golova, te Nicolas Bono i Michael Matiaba-Tuzolana sa po šest golova. Sesvete je predvodio Zlatko Raužan s devet golova, dok je Tin Baković dodao pet golova. U drugom susretu iz ove skupine  IFK Kristianstad je na gostovanju pobijedio Fenix Toulouse sa 30-28. Sesvete će u 2. kolu ugostiti Kristianstad 21. listopada.

