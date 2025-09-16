Bivši izbornik napustio Sesvete nakon prvog kola! Na klupu se nenadano vraća Igor Vori

Neočekivana promjena na klupi rukometaša Sesveta. Nakon samo jedne utakmice u domaćem prvenstvu, poraz od Dugog Sela, Sesvećani su se razišli s trenerom Željkom Babićem, javljaju Sportske novosti. Sesvete su izborile grupnu fazu Europske lige te se ovakav potez nije očekivao.

Babić je kao trener Sesveta predstavljen u ožujku ove godine, a sada napušta klub iz privatnih razloga. Teško je za vjerovati da je poraz od Dugog Sela, koji je bio iznenađenje, razlog da se Babića smjeni s klupe, ali ipak je hrvatski trener otišao s mjesta trenera. Momčad će voditi Igor Vori, koji je bio trener i prije dolaska Babića.

Vori je direktor u klubu te je to trenutačno najbolja opcija za klub jer on jako dobro poznaje momčad te zna kako treba reagirati. Ambicije Sesvećana se ne mijenjaju te će sigurno u Europsku ligu ući motivirani te će što prije pokušati zaboraviti ovaj poraz od Dugog Sela.