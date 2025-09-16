Obavijesti

Sport

SMJENA TRENERA

Bivši izbornik napustio Sesvete nakon prvog kola! Na klupu se nenadano vraća Igor Vori

Piše Jakov Drobnjak
Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rukometni klub Sesvete i Željko Babić su se razišli nakon jedne utakmice domaćeg prvenstva. Sesvete su izborile Europsku ligu, ali su na otvaranju prvenstva izgubile od Dugog Sela, ali odlazak je privatne prirode

Neočekivana promjena na klupi rukometaša Sesveta. Nakon samo jedne utakmice u domaćem prvenstvu, poraz od Dugog Sela, Sesvećani su se razišli s trenerom Željkom Babićem, javljaju Sportske novosti. Sesvete su izborile grupnu fazu Europske lige te se ovakav potez nije očekivao.

Babić je kao trener Sesveta predstavljen u ožujku ove godine, a sada napušta klub iz privatnih razloga. Teško je za vjerovati da je poraz od Dugog Sela, koji je bio iznenađenje, razlog da se Babića smjeni s klupe, ali ipak je hrvatski trener otišao s mjesta trenera. Momčad će voditi Igor Vori, koji je bio trener i prije dolaska Babića.

Vori je direktor u klubu te je to trenutačno najbolja opcija za klub jer on jako dobro poznaje momčad te zna kako treba reagirati. Ambicije Sesvećana se ne mijenjaju te će sigurno u Europsku ligu ući motivirani te će što prije pokušati zaboraviti ovaj poraz od Dugog Sela.

