Sjajni Veočić u finalu Svjetskog kupa! Preokretom dobio meč

Gabrijel Veočić izborio je finale Svjetskog kupa u Brazilu nakon dramatične pobjede nad Kanađaninom Oforijem! Čeka ga borba za zlato protiv domaćina Pereire

Najbolji hrvatski boksač, dvostruki prvak Europe, olimpijac i osvajač medalje na Svjetskom prvenstvu Gabrijel Veočić (24) izborio je novo veliko finale i borbu za zlato na Svjetskom kupu u Foz do Iguacuu u kategoriji do 80 kilograma. Veočić je u polufinalu u protiv mladog kanadskog boksača Josha Oforija (22) slavio podijeljenom odlukom sudaca 3-2 nakon dramatičnog preokreta u drugoj i trećoj rundi i trilera do posljednje sekunde.

Hrvatski je boksač prvu rundu izgubio s 0-5 nakon munjevitih razmjena s obje strane u kojima je naš prvak primio šokantni udarac za brojanje u finišu runde. Suočio se s neviđeno brzim, okretnim i odlučnim mladim Kanađaninom koji je bez respekta vraćao i odgovarao na sve Veočićeve akcije.

U drugoj rundi Gabrijel je napao, sijevali su udarci, kontre i rekontre u otvorenoj borbi s obje strane i druga runda pripala je Veočiću 3-2. Uoči odlučujuće runde Kanađanin Ofori imao je 20-18 kod dvojice sudaca, a rezultat je bio poravnat 19-19 kod trojice sudaca. Veočić je dobio treću rundu s 3-2 kod trojice sudaca koji su mu dodijelili i drugu rundu, što je okrenulo rezultat na njegovu stranu 29-28, a dvojica sudaca.

Veočić je na Svjetskom kupu u Brazilu kao prvi nositelj, nakon višemjesečne stanke od SP-a u rujnu 2025. godine, nanizao pobjede nad trojicom vrhunskih suparnika - Talijanom Tumminellijem, Kinezom Hao Ran Duaom te Oforijem - a za zlato će se boriti protiv Wanderleya Pereire iz Brazila. 

Brazilac Wanderley Pereira je Gabrijelov vršnjak (24), drugi nositelj na Svjetskom kupu koji je u polufinalu svladao Kazahstanca Diasa Molzhigitova, a prije toga Amerikanca Tyrica Trappa i Argentinca Nahuela Roldana. Pereira je osvojio srebro na SP-u u Taškentu 2023. godine (u srednjoj kategoriji), bio je srebrni na PanAmeričkim igrama 2023. godine i prvak Južne Amerike 2022. godine.

Nastupio je uspješno na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. gdje ga je u četvrtfinalu za medalju zaustavio olimpijski i svjetski prvak, Ukrajinac Oleksandr Khyzhniak. Pereira je šesti na rang-listi WORLD BOXING, a Gabrijel Veočić četvrti.

