Skandal na Igrama: Slovenski trener izbačen zbog alkohola

Finski olimpijski odbor objavio je da je njihov glavni trener skijaša-skakača, Slovenac Igor Medved, otpušten s ZOI zbog konzumacije alkohola, a 44-godišnji trener, koji je već napustio olimpijsko selo u Predazzu, ispričao se zbog svojih postupaka, piše STA.

- Medved se danas vratio kući, a stvar je povezana s konzumacijom alkohola. Ozbiljno shvaćamo kršenje pravila naše momčadi i odmah smo reagirali - rekla je Janne Hanninen, čelnica Finskog olimpijskog odbora, prema Helsinki Timesu.

Šefica Finskog skijaškog saveza, Marleena Valtasola, najavila je da će se slučaj riješiti nakon završetka Igara u Italiji, jer je to bilo ponašanje koje je "kršilo pravila i vrijednosti" finske olimpijske momčadi.

Medved se od tada ispričao za svoje postupke putem odbora.

- Pogriješio sam. Jako mi je žao. Želim se ispričati cijeloj finskoj reprezentaciji, sportašima i navijačima - rekao je, dodajući da neće dalje komentirati tu stvar.

Medved je preuzeo finsku reprezentaciju na početku prošle sezone, a prije preseljenja u Finsku, vodio je slovensku B-reprezentaciju u skijaškim skokovima.