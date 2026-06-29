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MATTEO RUGGERI

Skandal potresa Atletico: Talijan plaćao za rasističke poruke?!

Piše 24sata,
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Skandal potresa Atletico: Talijan plaćao za rasističke poruke?!
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Talijanskom beku Atletico Madrida Matteu Ruggeriju prijeti ozbiljan skandal nakon što su na internetu počele kružiti snimke zaslona koje sugeriraju da je plaćao ženi za rasističke i seksualne audio poruke

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Matteo Ruggeri (23), branič Atletico Madrida koji se ovog ljeta dovodi u vezu s prelaskom u Romu, našao se u središtu skandala koji se brzo širi društvenim mrežama.

Prema izvorima na X-u, navodno je platio 150 eura ženi na Instagramu za audio poruke u kojima je tražio 'bogohulne fraze, rasističke izjave i uvrede'. 

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U jednoj od poruka navodno je pitao ženu za rasistički govor protiv crnaca, a u drugoj je postavio eksplicitno seksualno pitanje. Talijan je navodno također pitao ženu: 'Smeta li vam ako se dodirujem dok slušam tvoje audiozapise?'.

Snimke zaslona i audiozapisi koji kruže internetom čine se kao potpora tim tvrdnjama, no Ruggeri ih još nije komentirao.

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