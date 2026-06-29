Skandal potresa Atletico: Talijan plaćao za rasističke poruke?!

Matteo Ruggeri (23), branič Atletico Madrida koji se ovog ljeta dovodi u vezu s prelaskom u Romu, našao se u središtu skandala koji se brzo širi društvenim mrežama.

Prema izvorima na X-u, navodno je platio 150 eura ženi na Instagramu za audio poruke u kojima je tražio 'bogohulne fraze, rasističke izjave i uvrede'.

U jednoj od poruka navodno je pitao ženu za rasistički govor protiv crnaca, a u drugoj je postavio eksplicitno seksualno pitanje. Talijan je navodno također pitao ženu: 'Smeta li vam ako se dodirujem dok slušam tvoje audiozapise?'.

🇮🇹🤮 Huge scandal from Matteo Ruggeri coming in this morning as a woman exposes him for DMs on Instagram.



Matteo Ruggeri would pay this woman €150 for each *s*xual* audio message she sends him.



He made requests for blasphemous phrases, racist statements, and insults directed… pic.twitter.com/thPHfrA0g6 — Atletico Universe (@atletiuniverse) June 29, 2026

Snimke zaslona i audiozapisi koji kruže internetom čine se kao potpora tim tvrdnjama, no Ruggeri ih još nije komentirao.

Navijači su burno reagirali, a dio ih je pozvao klub da ga izbaci. Situacija je posebno osjetljiva jer mu Roma, gdje bi se ponovno susreo s trenerom Gian Pierom Gasperinijem, navodno planira dati novu šansu, no takav skandal mogao bi promijeniti planove obaju klubova.