Messijev otac teže je bolestan? Lionel je plakao nakon gola Alžiru. Obitelj se sad oglasila...

Otac Lionela Messija oporavlja se od neutvrđenog zdravstvenog problema, izjavila je u četvrtak obitelj argentinske zvijezde, pozivajući na privatnost nakon intenzivnog medijskog izvještavanja. Nagađanja o zdravlju Jorgea Messija (68) intenzivirala su se nakon što je argentinski kapetan zaplakao nakon što je postigao prvi od svoja tri gola u utorkovoj pobjedi od 3-0 na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira.

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"Jorge Messi trenutno je pod liječničkim nadzorom, oporavlja se i povoljno napreduje s obzirom na svoje stanje", rekla je Messijeva obitelj u izjavi objavljenoj u četvrtak, bez navođenja detalja o bolesti.

U utorak je Messi aludirao na svoju osobnu situaciju objašnjavajući svoju emocionalnu reakciju nakon što je postigao gol protiv Alžira.

"To je bila stvar koja nije povezana sa sportom. Prolazim kroz neke teške i komplicirane dane", rekao je argentinska zvijezda novinarima.

Jorge Messi je agent svog sina i jedan od njegovih glavnih podupiratelja. Bio je uz njega tijekom cijele karijere u FC Barceloni, Paris Saint-Germainu i Inter Miamiju, kao i tijekom njegove međunarodne karijere s Argentinom.

U svojoj izjavi, obitelj Messi izrazila je "duboku tugu zbog nedostatka osjetljivosti, poštovanja i skrupula s kojima su neki ljudi postupali s strogo privatnom stvari".