Obavijesti

Sport

Komentari 5
ZVIJEZDA U PROBLEMU

SKANDAL U ENGLESKOJ Igrač premierligaša slao poruke curi od 15 godina? Izbačen iz sastava

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
SKANDAL U ENGLESKOJ Igrač premierligaša slao poruke curi od 15 godina? Izbačen iz sastava
Foto: Paul Childs/REUTERS

Branič Bournemoutha Alex Jiménez (21) našao se u središtu ozbiljnih optužbi nakon što je klub pokrenuo internu istragu zbog tvrdnji da je španjolski reprezentativac slao neprimjerene poruke maloljetnici

Admiral

Bournemouth je potvrdio da neće uvrstiti Alexa Jiméneza (21) u sastav za subotnju utakmicu protiv Fulhama nakon navodnih razgovora na društvenim mrežama između Jiméneza i osobe koja tvrdi da je 15-godišnja djevojčica.

ODLIČNE VIJESTI Guardiola: Sretni smo jer se Gvardiol vratio. Nadamo se da će igrati dobar SP s Hrvatskom
Guardiola: Sretni smo jer se Gvardiol vratio. Nadamo se da će igrati dobar SP s Hrvatskom

"AFC Bournemouth je svjestan objava koje kruže društvenim mrežama, a koje uključuju desnog beka Alexa Jiméneza. Klub razumije ozbiljnost slučaja i trenutno ga istražuje. Kao rezultat toga, Alex neće biti uključen u momčad za sutrašnju utakmicu Premier lige protiv Fulhama i klub u ovom trenutku neće davati daljnje komentare", priopćio je klub.

Istražitelji za sada nisu utvrdili da je Jiménez ikada osobno upoznao djevojku o kojoj je riječ. Jiménez je ove sezone bio jedno od najvećih otkrića Bournemoutha, mladi Španjolac odigrao je čak 32 utakmice i redovito punio desno krilo u momčadi trenera Andonija Iraole

DOČEKUJU MILLWALL Jakirović uoči početka play-offa: Osjećam se kao da smo osvojili ligu, ali sada kreće novi turnir
Jakirović uoči početka play-offa: Osjećam se kao da smo osvojili ligu, ali sada kreće novi turnir

Karijeru je pokrenuo u Real Madrid Castilli, rezervnoj momčadi španjolskog velikana, a zatim prešao u Milan. U Bournemouth je stigao na jednogodišnju posudbu s klauzulom o obveznom otkupu i već u veljači potpisao petoipolgodišnji ugovor s 'trešnjama' , što jasno pokazuje koliko klub cijeni njegov doprinos.

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...
FILMSKA PRIČA

FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...

Federico Valverde našao se u centru skandala zbog tučnjave sa suigračem Aurelienom Tchouaménijem. Ipak, ovo mu nije prvi put da koristi šake, prije nekoliko godina udario je suparnika koji ga je provocirao
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026