SKANDAL U ENGLESKOJ Igrač premierligaša slao poruke curi od 15 godina? Izbačen iz sastava

Bournemouth je potvrdio da neće uvrstiti Alexa Jiméneza (21) u sastav za subotnju utakmicu protiv Fulhama nakon navodnih razgovora na društvenim mrežama između Jiméneza i osobe koja tvrdi da je 15-godišnja djevojčica.

"AFC Bournemouth je svjestan objava koje kruže društvenim mrežama, a koje uključuju desnog beka Alexa Jiméneza. Klub razumije ozbiljnost slučaja i trenutno ga istražuje. Kao rezultat toga, Alex neće biti uključen u momčad za sutrašnju utakmicu Premier lige protiv Fulhama i klub u ovom trenutku neće davati daljnje komentare", priopćio je klub.

Istražitelji za sada nisu utvrdili da je Jiménez ikada osobno upoznao djevojku o kojoj je riječ. Jiménez je ove sezone bio jedno od najvećih otkrića Bournemoutha, mladi Španjolac odigrao je čak 32 utakmice i redovito punio desno krilo u momčadi trenera Andonija Iraole.

Karijeru je pokrenuo u Real Madrid Castilli, rezervnoj momčadi španjolskog velikana, a zatim prešao u Milan. U Bournemouth je stigao na jednogodišnju posudbu s klauzulom o obveznom otkupu i već u veljači potpisao petoipolgodišnji ugovor s 'trešnjama' , što jasno pokazuje koliko klub cijeni njegov doprinos.