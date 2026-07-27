SKANDAL U SLOVENIJI! Čelnici dva slovenska prvoligaša se brutalno potukli na parkiralištu

Posljednja utakmica drugog kola slovenske Prve lige između Kopra i Radomlja, odigrana na stadionu Bonifika, ponudila je sve ono što nogomet čini nepredvidivim - dramatičan povratak, gol u posljednjim sekundama i podjelu bodova koja nikoga nije ostavila sretnim.

Ipak, ono što se dogodilo nakon posljednjeg sučevog zvižduka zasjenilo je sva događanja na terenu. Sukob čelnika klubova, koji je započeo verbalnim prepirkama u hodnicima stadiona, eskalirao je u sramotan fizički obračun na parkiralištu, bacivši tamnu sjenu na slovenski nogomet i pokrenuvši lavinu međusobnih optužbi.

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Dramatičan povratak kao uvod u kaos

Koper je u utakmicu ušao kao izraziti favorit, s pobjedama u prvenstvu i europskom natjecanju na otvaranju sezone. S druge strane, Radomlje je stiglo na obalu u vrlo lošoj formi, sa četiri poraza i tek jednim remijem u zadnjih pet susreta, tražeći prve bodove nakon poraza u prvom kolu. Unatoč svim očekivanjima, gosti su šokirali Bonifiku i nakon samo 24 minute vodili 2-0. Činilo se da će Radomlje odnijeti puni plijen, a tu su prednost držali sve do same završnice.

No, tada na scenu stupa Leo Rimac. Prvo je u 79. minuti smanjio na 1-2, unijevši neizvjesnost u utakmicu, da bi u osmoj minuti sudačke nadoknade, u doslovno posljednjim sekundama, hladnokrvno realizirao penal za konačnih 2-2 i spasio bod svojoj momčadi. Visoke tenzije s terena, očito potaknute neočekivanim rezultatom i dramatičnom završnicom, prelile su se izvan njega.

Radomlje: "Naši čelnici su brutalno napadnuti"

Nedugo nakon incidenta, Nogometni klub Radomlje oglasio se opširnim priopćenjem za javnost u kojem su iznijeli svoju stranu priče, optuživši vodstvo Kopra za organizirani i brutalan napad. Prema njihovim tvrdnjama, problemi su počeli već na poluvremenu.

- Već na poluvremenu vodstvo FC Kopra, Ante i Ivica Guberac, vršilo je pritisak na naš stručni stožer, tehničkog voditelja i kapetana da se drugo poluvrijeme ne odigra zbog jakog pljuska, stoji u priopćenju.

Radomlje, koje je u tom trenutku imalo veliku prednost od 2-0, inzistiralo je na nastavku, prepuštajući konačnu odluku sucima i delegatu. Nakon utakmice, navode iz Radomlja, predsjednik kluba Matjaž Marinšek krenuo je prema svlačionici čestitati igračima na osvojenom bodu.

- Već na ulazu u hodnike i svlačionice, domaći sportski direktor Ivica Guberac verbalno je napao predsjednika. Zajedno s još trojicom 'predstavnika' FC Kopra, od kojih najmanje dvojica nisu imali akreditacije, gospodina Marinška su nasilno izgurali kroz ulazna vrata i fizički se s njim obračunali.

Drama je kulminirala na VIP parkiralištu.

- Događaj je primijetio sportski direktor NK Radomlje Grega Marinšek i odmah je pokušao zaštititi predsjednika. U nekoliko sekundi brutalno su ga fizički napali Ivica Guberac i još tri nepoznate osobe. Sportskog direktora NK Radomlje udarali su nekoliko minuta, zbog čega je zadobio tjelesne ozljede, tvrde iz kluba, dodajući da su događaj odmah prijavili policiji i Nogometnom savezu Slovenije te da za svoje tvrdnje imaju brojne svjedoke.

Koper uzvraća: "Napali su našeg sportskog direktora"

Odgovor iz Kopra stigao je poslijepodne, a njihova verzija događaja dijametralno je suprotna. U kratkoj objavi na društvenim mrežama, klub s Bonifike odbacio je optužbe i okrenuo priču, tvrdeći da je žrtva zapravo bio njihov sportski direktor.

- Nakon napada na sportskog direktora FC Koper Ivicu Guberca, policiji je podnesena prijava protiv službenih osoba NK Radomlje. Daljnje postupanje prepuštamo nadležnim tijelima i do završetka postupka nećemo komentirati slučaj, poručili su iz Kopra. Ovakav kratak i odlučan odgovor stvorio je situaciju u kojoj postoje dvije potpuno oprečne istine, a teret dokazivanja prebačen je na policiju i disciplinska tijela saveza. Tko je koga prvi napao i tko je započeo sukob, sada je ključno pitanje koje će istražitelji morati utvrditi, a u tome bi mogle pomoći i snimke nadzornih kamera koje su, prema tvrdnjama Radomlja, zabilježile cijeli incident.

Nogometni savez Slovenije oštro osudio nasilje

Na sramotne scene iz Kopra reagirao je i krovni Nogometni savez Slovenije (NZS), koji je najoštrije osudio svaki oblik nasilja. U svojem službenom priopćenju, Savez je potvrdio da je upoznat s događajima te je najavio temeljitu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

- Oštro osuđujemo svako nasilje na utakmicama i oko njih. Takvom ponašanju nema mjesta u nogometu. Nasilje nije samo kršenje pravila, nego i udar na vrijednosti na kojima počiva slovenski nogomet: poštovanje, integritet, odgovornost i strast prema igri", poručili su iz NZS-a. Disciplinski organi Saveza sada će prikupiti sve potrebne informacije, uključujući izvješća službenih osoba i izjave svjedoka, nakon čega će odlučiti o pokretanju disciplinskog postupka. Ovaj incident predstavlja ozbiljan test za slovenski nogomet i njegovu sposobnost da se nosi s nasiljem koje izlazi izvan okvira sportskog nadmetanja, a kazne za sve uključene mogle bi biti drakonske.

*uz korištenje AI-ja