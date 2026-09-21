Skandal u Sofiji! Sudac je Luki Pratljačiću uskratio pobjedu, Hrvat je ostao bez četvrtfinala

Hrvatski prvak u superteškoj kategoriji Luka Pratljačić zaustavljen je u osmini finala superteške kategorije 90 kg protiv Belgijca Mohameda Walida Bourkhe prekidom u trećoj rundi. Sudac iz Gvatemale pokazao je u 3. rundi tri uzastopna brojanja Pratljačiću, od toga barem dva apsurdnije jednog od drugog, a onda prekinuo meč kada je Pratljačić imao sigurnih 5-0, kod tri suca imao nedostižnu prednost 20-17, kod jednog čak 20-16, a kod jednog suca 20-18.

Pokretanje videa... 11:18 Boks: Gabrijel Veočić, Lucija Bilobrk i Luka Pratljačić osvojili medalje na EP-u | Video: 24sata/pixsell

Osječki superteškaš u prvoj je rundi uzdrmao Belgijca, a u drugoj još dvaput konkretnim direktima za tri brojanja. U trećoj se rundi Belgijac razmahao koliko je mogao, a sudac iz Gvatemale je svaki udarac nakon prvog brojanja koji bi zaprijetio Luki, pretvorio u uzastopna brojanja i prekid meča, premda hrvatski boksač nije bio teže uzdrman da ne bi mogao nastaviti meč. Samo prvi udarac koji je iznenadno uzdrmao i presjekao Luku ima osnove za brojanje.

Već prije je kontroverznom sudačkom odlukom 2-3 izbačen hrvatski boksač Petar Krešimir Knežević protiv Srbina Almira Memića uz pristrano bodovanje kompromitiranih sudaca.

Luka Pratljačić je na prošlom Europskom prvenstvu 2024. osvojio brončanu medalju, prvu ikada za osječki boks, a u Sofiju je došao maksimalno spreman nakon priprema s Filipom Hrgovićem uoči njegovog meča s Itaumom.

U ponedjeljak na Europskom prvenstvu nastupa još troje hrvatskih predstavnika. U osmini finala u kategoriji do 80 kg Gabrijel Veočić boksa protiv Rusa Cheerava Ashalaeva.

Najjači hrvatski adut, dvostruki prvak Europe, koji brani titulu iz Beograda 2024. godine, brončani na Svjetskom prvenstvu 2025. i finalist na Svjetskom kupu 2026. godine, peti na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i srebrni na Europskim igrama 2023. godine, postavljen za drugog nositelja na EP-u u Sofiji, mora startati protiv Rusa Ashalaeva koji je u prvom kolu svladao prvaka Albanije.

Prva hrvatska olimpijka, viceprvakinja Europe U-23 2022. godine Nikolina Ćaćić također u osmini finala kategorije do 57 kg nastupa protiv iskusne Rumunjke Lanate Lacramioare Perijoc, aktualne viceprvakinje Europe, bivše prvakinje Europe 2019. godine, vicerpvakinje na Europskim igrama 2023. i viceprvakinje svijeta 2022. godine.

U kategoriji do 85 kg Antonio Grabić bori se u četvrtini finala protiv Talijana Marvina Ghilarduccija. Mladi as iz Dubrave prvi je hrvatski predstavnik koji se bori izravno za osiguranu medalju nakon što je plasman u četvrtfinale izborio sigurnom pobjedom protiv prvaka Češke.

Mladi Talijan Ghilarducci (20) nije ni aktualni prvak Italije, ove godine ima samo dva registrirana meča na turniru u Finskoj (pobjeda i poraz). U prvom kolu pobijedio je predstavnika Izraela. Antonio je u Sofiji osvojio broncu prije dvije godine na Europskom prvenstvu U-23. Idemo Antonio prema novoj velikoj medalji!