Skandal u Srbiji: Pojavile su se eksplicitne fotografije sportaša

Hrvač Davor Štefanek (33) i košarkaš Nikola Kalinić (27) glavna su vijest u Srbiji. Na društvenim mrežama su se pojavile kompromitirajuće i eksplicitne fotografije koje navodno prikazuju dvojicu sportaša kako se samozadovoljavaju pred kamerama.

Srpski mediji pišu kako su njih dvojica na fotografijama, ali da se ne zna u kojem su trenutku one nastale i kako su uopće dospjele na društvene mreže.

Štefanek je tri puta sudjelovao na Olimpijskim igrama. U Ateni se hrvao kao član reprezentacije Srbije i Crne Gore, u Pekingu pod srpskom zastavom, a najveći uspjeh je ostvario 2016. godine u Rio de Janeiru gdje je nakon 32 godine svojoj državi osigurao zlatnu medalju u hrvanju. Otac mu je iz Bjelovara, a Štefanek je rođen i čitav je život proveo u Srbiji te je jedan od njihovih najuspješnijih sportaša.

Nikola Kalinić je reprezentativac Srbije, a od ljeta 2015. godine igra u Fenerbahčeu. S klubom je osvojio tri prvenstva, dva Turska kupa i igrao finale Eurolige. Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji imao je problema s navijačima zbog našeg nogometaša Nikole Kalinića. Kada je Kalinić otputovao iz Rusije zbog ozljede leđa, nogometni navijači su mu slali prijeteće poruke, misleći da je on taj Nikola.

- Svi su me na Twitteru počeli vrijeđati misleći da sam on. Kada sam odgovorio da nisam taj za kojeg misle nazvali su me lažljivcem. Bilo je ludo, stvari su izmakle kontroli, a dva su klika mišem dovoljna da se provjeri i vidi da postoji drugi Nikola Kalinić koji je košarkaš. Ali lakše je komentirati nego provjeriti - žalio se tada košarkaš.