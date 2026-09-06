Jeziva poruka Delija! Crvena zvezda je ponovno na mrežama objavila veličanje Mladića...

Beogradski derbi između Crvene zvezde i Partizana obilježile su poruke s tribina. Na sjevernoj tribini stadiona Crvene zvezde navijači su razvili koreografiju s likom Ratka Mladića i natpisom „Pravac Potočari“. Poruka se odnosi na događaje iz srpnja 1995. godine i pad Srebrenice. Izravno priziva događaje pred progon, razdvajanju obitelji i najbližih te masovnim ubojstvima ljudi koji su pokušali spasiti živu glavu.

Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u BiH. U Srebrenici i okolici u danima nakon pada enklave ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, među kojima velik broj muškaraca i dječaka.

Koreografija dolazi samo nekoliko dana nakon što je Uefa kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Viktorije Plzen. Beogradski klub mora platiti ukupno 98.250 eura, a zbog kazne neće smjeti prodavati ulaznice svojim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, protiv Lugana. Dio kazne odnosi se upravo na skandiranje i poruke povezane s Mladićem.

Mladić je preminuo 27. kolovoza u 84. godini života, dok je služio doživotnu kaznu u Haagu. Potvrđeno je da je preminuo tijekom liječenja u Haagu, a njegovi posmrtni ostaci početkom rujna predani su obitelji i vraćeni u Srbiju.