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Jeziva poruka Delija! Crvena zvezda je ponovno na mrežama objavila veličanje Mladića...

Piše 24sata,
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Jeziva poruka Delija! Crvena zvezda je ponovno na mrežama objavila veličanje Mladića...
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Foto: FK Crvena zvezda/Instagram
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Navijači Crvene zvezde opet su napravili skandal, ali sad na domaćem tlu. Nakon što ih je Uefa kaznila zbog veličanja Mladića u Češkoj, odlučili su isto napraviti na beogradskoj Marakani uoči derbija protiv Partizana

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Beogradski derbi između Crvene zvezde i Partizana obilježile su poruke s tribina. Na sjevernoj tribini stadiona Crvene zvezde navijači su razvili koreografiju s likom Ratka Mladića i natpisom „Pravac Potočari“. Poruka se odnosi na događaje iz srpnja 1995. godine i pad Srebrenice. Izravno priziva događaje pred progon, razdvajanju obitelji i najbližih te masovnim ubojstvima ljudi koji su pokušali spasiti živu glavu.

Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u BiH. U Srebrenici i okolici u danima nakon pada enklave ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, među kojima velik broj muškaraca i dječaka.

SKANDAL U ČEŠKOJ UEFA JE REAGIRALA Crvenoj zvezdi prijeti rigorozna kazna zbog veličanja Ratka Mladića
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Koreografija dolazi samo nekoliko dana nakon što je Uefa kaznila Crvenu zvezdu zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Viktorije Plzen. Beogradski klub mora platiti ukupno 98.250 eura, a zbog kazne neće smjeti prodavati ulaznice svojim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, protiv Lugana. Dio kazne odnosi se upravo na skandiranje i poruke povezane s Mladićem.

FOTO/VIDEO IZBACITE IH IZ EUROPE Zvezda i Borac veličali koljača Mladića. Kakav će biti Uefin odgovor?
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Mladić je preminuo 27. kolovoza u 84. godini života, dok je služio doživotnu kaznu u Haagu. Potvrđeno je da je preminuo tijekom liječenja u Haagu, a njegovi posmrtni ostaci početkom rujna predani su obitelji i vraćeni u Srbiju.

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Komentari 14
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