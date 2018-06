Skinula haljinu i sad navija u bikiniju: Ivana, vrati se na SP

Ivana Knöll (26), vatrena navijačica Hrvatske, bila je na sve tri utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Vatreni su sve tri dobili i pripremaju se za osminu finala protiv Danske u nedjelju u 20 sati.

Plijenila je pažnju dugonoga Hrvatica, a njezine fotografije osvanule su na svjetskim agencijama.

Nakon što smo otkrili tko je, Instagram i Facebook su joj 'eksplodirali'

One of the reasons why you'll fall in love with Croatia 😍 #WorldCup #CRO pic.twitter.com/xaYuxWRLbU