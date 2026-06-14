SKUPINA F I Japan ima svog Messija, a protivnici Tunisa najviše strahuju od - Hanibala

Skupina F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

14.6., 22.00: Nizozemska - Japan (Dallas)

15.6., 4.00: Švedska - Tunis (Monterrey)

20.6., 19.00: Nizozemska - Švedska (Houston)

21.6., 6.00: Tunis - Japan (Monterrey)

26.6., 1.00: Tunis - Nizozemska (Kansas City)

26.6., 1.00: Japan - Švedska (Dallas)

NIZOZEMSKA

Popularni “Oranje” jedna su od najpoznatijih svjetskih reprezentacija, iako nikada nisu osvojili SP. Prvi nastup na svjetskim prvenstvima imali su još 1934., a do danas su nastupili ukupno 11 puta. Čak tri puta igrali su finale... Prvi put su u finalu izgubili 1974. od Njemačke, četiri godine kasnije od Argentine, a zadnji put do finala su stigli 2010. u JAR-u, gdje ih je svladala Španjolska.

Vrijede 804 milijuna eura. Iako su godinama bili poznati po ofenzivcima koji su “žarili i palili” europskim terenima, posljednjih godina glavne zvijezde momčadi postali su obrambeni igrači. Virgil van Dijk (34), prvo ime Nizozemske i igrač Liverpoola, vrijedi 15 milijuna eura. Tu je i sjajni branič Tottenhama Micky van de Ven (25), koji je na 50 milijuna. Napad predvodi Memphis Depay (32), koji je 2025. godine postao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, prestigavši Van Persieja. Igrač Corinthiansa je na 55 golova za Nizozemsku.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Reprezentaciju vodi Ronald Koeman (63), koji je momčad ponovno preuzeo 2023. godine. Njegova je momčad kroz kvalifikacije za SP prošla bez poraza, uz samo dva remija. Osim po nadimku, nizozemska reprezentacija poznata je i po narančastim dresovima, čija je boja inspirirana nizozemskom kraljevskom kućom Orange-Nassau.

Najveću pobjedu Nizozemska je ostvarila 2011. godine, kad je s čak 11-0 svladala San Marino. Najveći poraz nanijela im je Engleska 1907., bilo je 12-2. Navijači su poznati po spektakularnim koreografijama i masovnoj podršci koju pružaju gdje god igra njihova reprezentacija. Na svakom velikom natjecanju pretvaraju gradove u more narančaste boje.

ŠVEDSKA

Iako su završili posljednji u kvalifikacijskoj skupini sa samo dva osvojena boda, Šveđani su ipak dobili i iskoristili još jednu priliku za plasman na Svjetsko prvenstvo. To im je omogućio dobar nastup u Ligi nacija. U dodatnim kvalifikacijama prvo su u Valenciji pobijedili Ukrajinu 3-1, a potom su s 3-2 kod kuće srušili Poljsku. Mundijal im je golom u 88. minuti osigurao opasni napadač Arsenala Viktor Gyökeres (27).

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Pomalo je nevjerojatno da reprezentacija procijenjena na 406 milijuna eura, čiji je najvrjedniji igrač napadač Liverpoola Alexander Isak (26), vrijedan 85 milijuna eura, nije ranije uspjela izboriti plasman na Mundijal. Plijeni i Gyökeres, podrijetlom Mađar, koji je na 65 milijuna. Dodatak napadu je i Anthony Elanga (24), nogometaš Newcastlea, koji je na 32 milijuna eura. Kapetan je Švedske Victor Lindelöf (31), nekoć pouzdani stoper Uniteda, a danas Aston Ville. Šveđani su propustili nastup na tri od posljednja četiri SP-a, a njihov najveći uspjeh seže daleko u prošlost, u 1958., kad su kao domaćini osvojili srebro. Na njihovu klupu iz Premiershipa je nedavno stigao Englez Graham Potter (50), koji je uspio konsolidirati reprezentaciju. Pottera mnogi pamte po angažmanima u Swanseaju, Brightonu, Chelseaju i West Hamu, ali on je trenerski zanat ispekao baš u Švedskoj, gdje je od 2011. do 2018. vodio Östersund.

TUNIS

“Orlovi Kartage”, kako glasi nadimak tuniske reprezentacije, u SAD-u, Meksiku i Kanadi sedmi će put nastupiti na SP-u. Na Mundijalu su debitirali 1978. te su se odmah upisali u povijest kao prva afrička reprezentacija koja je ostvarila pobjedu na svjetskim prvenstvima. Nastupili su još i 1998., 2002., 2006., 2018. te 2022., no nijednom nisu prošli skupinu.

Ipak, u Katru 2022. ostvarili su jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti, kad su u grupnoj fazi svladali kasnijeg viceprvaka Francusku 1-0. Doduše, treba priznati da su Francuzi igrali u “šarenom” sastavu.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Reprezentacija Tunisa prema TM-u vrijedi 70 milijuna eura. Većina igrača nastupa u domaćem prvenstvu, dok ih tek nekolicina igra u Europi. Najveća zvijezda je Hannibal (23), veznjak engleskog Burnleyja, koji je ujedno i najvrjedniji igrač s 15 milijuna eura. Srce momčadi je zadnji vezni Eintrachta Ellyes Skhiri (31), koji vrijedi pet milijuna.

U afričkim kvalifikacijama Tunis je osvojio prvo mjesto s čak 28 bodova, upisavši devet pobjeda i jedan remi, uz impresivnu gol-razliku 22-0. Međutim, nije u smiraj 2025. dobro odrađen nastup na Afričkom kupu nacija. Tunis je ispao u skupini s Ugandom, Nigerijom i Tanzanijom pa je otkaz dobio izbornik Sami Trabelsi. Sad Tunižane vodi Sabri Lamouchi (54). Najveći uspjeh u povijesti tuniski nogomet ostvario je 2004. osvajanjem Afričkog kupa nacija, dok je najbolji strijelac Tunisa svih vremena Issam Jemaa s 36 golova. I za kraj jedno kvizaško pitanje - znate li tko je jedini Tunižanin koji je zaigrao u HNL-u? Riječ je o Mohamedu Nasraouiju, koji je ljetos stigao u Istru.

JAPAN

Prema podacima TM-a, japanska reprezentacija vrijedi 271 milijuna eura. Najveća zvijezda momčadi je Takefusa Kubo (24), suigrač Luke Sučića i Duje Ćaleta-Cara u Sociedadu, kojeg su od najranijih dana uspoređivali s Messijem. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 20 milijuna eura, ali nije i najskuplji. Tu čast dobio je Mainzov Kaishu Sano, koji vrijedi 40 milijuna eura. Dio reprezentacije su i stoper Bayerna Hiroki Ito (27), veznjak Liverpoola Wataru Endo (33), ali i legendarni branič Yuki Nagatomo (39), koji će peti put nastupiti na Svjetskom prvenstvu.

Iako je Japan danas redoviti sudionik svjetskih prvenstava, prvi put na Mundijal se plasirao tek 1998.. Od tada Japanci nisu propustili nijedno Svjetsko prvenstvo. Uz to, Japan je i rekorder po broju osvojenih Azijskih kupova. Naslov kontinentalnog prvaka osvojili su čak četiri puta - 1992., 2000., 2004. i 2011. godine - više nego bilo koja druga reprezentacija u Aziji.

Foto: Cristian De Marchena/REUTERS

Japan je poznat i po izuzetnoj disciplini te sportskom ponašanju. Na SP-u 2018. prošli su skupinu zahvaljujući fair-play bodovima, odnosno manjem broju žutih kartona od Senegala, što je bio prvi takav slučaj u povijesti natjecanja.

Japan od 2018. vodi Hajime Moriyasu (57). Hrvatski navijači dobro ga pamte sa SP-a 2022., kad je Hrvatska nakon izvođenja jedanaesteraca izbacila Japan i izborila plasman u četvrtfinale. Japanci su kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo prošli vrlo uvjerljivo. U završnom krugu kvalifikacija, u skupini s Južnom Korejom, Kinom i Hong Kongom, osvojili su maksimalnih devet bodova.