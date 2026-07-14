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Sky: Modrić je sve bliže ostanku u Milanu i sljedeće sezone...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Sky: Modrić je sve bliže ostanku u Milanu i sljedeće sezone...
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
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Ako potvrdi ostanak, momčadi bi se trebao priključiti 26. srpnja na predsezonskoj turneji u Australiji. Unatoč godinama, Modrić je prošle sezone imao važnu ulogu u Milanu

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Luka Modrić (40) sve je bliže ostanku u Milanu. Talijanski Sky Sport Italia javlja da su se povećale šanse da hrvatski kapetan potpiše novi jednogodišnji ugovor s "rossonerima", a sada se čeka još samo njegova konačna potvrda nakon odmora.

Modriću je ugovor s Milanom istekao 30. lipnja, no klub ga je nastavio nagovarati na ostanak. Uprava i novi trener Ruben Amorim uložili su velik trud kako bi ga uvjerili da još jednu sezonu provede na San Siru, a talijanski mediji tvrde da su pregovori otišli u pozitivnom smjeru.

Hrvatski veznjak nikada nije zatvorio vrata Milanu. U gradu se dobro osjeća i njegova obitelj, a djeca mu igraju u mlađim kategorijama talijanskog velikana, piše Sky Sport. Modrić je i ranije isticao da je kao dječak navijao za Milan, nadahnut igrama Zvonimira Bobana, pa mu je igranje za "rossonere" imalo posebno značenje.

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Modrić je donedavno bio usredotočen na nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a konačnu odluku trebao bi donijeti nakon odmora. Ako potvrdi ostanak, momčadi bi se trebao priključiti 26. srpnja na predsezonskoj turneji u Australiji. Unatoč godinama, Modrić je prošle sezone imao važnu ulogu u Milanu. Odigrao je 37 utakmica, zabio dva gola i dodao tri asistencije u 2864 minute. Njegov bi učinak vjerojatno bio i veći da nije morao pauzirati zbog prijeloma jagodične kosti.

Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U Milanu vjeruju da bi njegovo iskustvo, mirnoća i kvaliteta i u novoj sezoni mogli imati veliku vrijednost za momčad. Modrićeva je želja, prema talijanskim izvorima, završiti karijeru na pravi način nakon razočaravajućeg završetka prošle sezone, a ostanak u Milanu sada se čini sve izglednijim.

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