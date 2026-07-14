Sky: Modrić je sve bliže ostanku u Milanu i sljedeće sezone...

Luka Modrić (40) sve je bliže ostanku u Milanu. Talijanski Sky Sport Italia javlja da su se povećale šanse da hrvatski kapetan potpiše novi jednogodišnji ugovor s "rossonerima", a sada se čeka još samo njegova konačna potvrda nakon odmora.

Modriću je ugovor s Milanom istekao 30. lipnja, no klub ga je nastavio nagovarati na ostanak. Uprava i novi trener Ruben Amorim uložili su velik trud kako bi ga uvjerili da još jednu sezonu provede na San Siru, a talijanski mediji tvrde da su pregovori otišli u pozitivnom smjeru.

Hrvatski veznjak nikada nije zatvorio vrata Milanu. U gradu se dobro osjeća i njegova obitelj, a djeca mu igraju u mlađim kategorijama talijanskog velikana, piše Sky Sport. Modrić je i ranije isticao da je kao dječak navijao za Milan, nadahnut igrama Zvonimira Bobana, pa mu je igranje za "rossonere" imalo posebno značenje.

Modrić je donedavno bio usredotočen na nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a konačnu odluku trebao bi donijeti nakon odmora. Ako potvrdi ostanak, momčadi bi se trebao priključiti 26. srpnja na predsezonskoj turneji u Australiji. Unatoč godinama, Modrić je prošle sezone imao važnu ulogu u Milanu. Odigrao je 37 utakmica, zabio dva gola i dodao tri asistencije u 2864 minute. Njegov bi učinak vjerojatno bio i veći da nije morao pauzirati zbog prijeloma jagodične kosti.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U Milanu vjeruju da bi njegovo iskustvo, mirnoća i kvaliteta i u novoj sezoni mogli imati veliku vrijednost za momčad. Modrićeva je želja, prema talijanskim izvorima, završiti karijeru na pravi način nakon razočaravajućeg završetka prošle sezone, a ostanak u Milanu sada se čini sve izglednijim.