Slaven Bilić: Boban je napravio hrabru stvar, ali to ne znači da je Dinamo sada bolji nego lani

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo ima malo širi kadar koji će mu vjerojatno trebati u Europi. Hajduk je malo tanji, ali njemu više i ne treba širina jer je ispao iz Europe i mora se koncentrirati samo na prvenstvo, komentirao je

Situacije su jako slične. Hajduk Dinamo dosta su promijenili momčadi u odnosu na lani. Ne samo zbog novih trenera, već ima i puno novih igrača, stranaca, izjavio je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, u najavi velikog derbija koji je u subotu u 17 sati.

Bilić je u razgovoru za Sport Klub komentirao situaciju u Splitu i Zagrebu. Poručio je kako obje momčadi imaju puno za izgubiti u derbiju.

- Potrošilo se dosta sredstava, pogotovo i u Dinamu, koji je, doduše, i zaradio novac. Zvonimir Boban napravio je jednu jako hrabru stvar. Osjetio je trenutak za rekonstrukciju koja je bila potrebna, ali to ne znači da je Dinamo sada bolji nego lani. Trebat će vremena jer onu kvalitetu koju su izgubili teško je vratiti u jednom prijelaznom roku - rekao je Bilić pa se osvrnuo na Hajduk...

Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh
Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk je promijenio trenera i ljude koji odlučuju u sportskom segmentu. Došli su Vučević i Rakitić, Garcia… Promijenili su momčad. Hajduk je imao neuspjeh jer je opet ispao prerano iz Europe, ali ako uspoređujemo momčadi, one su po meni jako slične.

Proslavljeni hrvatski nogometaš i trener vjeruje kako Dinamo ima dublji kadar, ali ističe da Hajduku takva širina nije potrebna.

- Dinamo ima malo širi kadar koji će mu vjerojatno trebati u Europi. Hajduk je malo tanji, ali njemu više i ne treba širina jer je ispao iz Europe i mora se koncentrirati samo na prvenstvo. Ako imaš utakmicu svakih sedam dana i uz ovoliko prvenstvenih pauza, pa još i prekid prvenstva na zimu, tu ti ne treba velik kadar. Ekipe su li-la.

Zagreb: Lokomotiva i Al-Fateh odigrali prijateljsku utakmicu
Zagreb: Lokomotiva i Al-Fateh odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Smatra kako obje momčadi imaju isti problem.

- Krila. Osim Bambe koji ove sezone igra neusporedivo bolje nego lani, tu fali klase. Dinamo i Hajduk su jaki u špici, najviše se očekuje od Livaje, Belje i Kulenovića kad uđe. U sredini terena vidjet ćemo s Bennacerom, koji je nevjerojatna klasa i super je stvar što se pojavio i što će provesti barem godinu dana u HNL-u - rekao je Bilić i zaključio...

- Otraga ni jedni ni drugi ne ulijevaju povjerenje. Nekad djeluju čvrsto i dobro, a na sljedećoj utakmici to nije to. U Hajduku mi se sviđa što je nagnut prema naprijed i aktivan, s dosta igrača dolazi u šesnaesterac. Ima ‘match winnere’ koji su u šesnaestercu opasni, poput Livaje i Pukštasa koji ima izvanredan tajming. Hajduk je aktivan kad u sredini djeluje dobro, kao u Osijeku, ali oscilira. Još to nije to. Ipak, Hajduk gledam kao da je čaša napola puna.

