Đalović prognozirao rezultat derbija: U Rijeci smo pregazili Dinamo, a Hajduk treba umiriti

Hajduk će u derbiju sedmog kola HNL-a na Poljudu ugostiti Dinamo, a ove dvije momčadi su u identičnom nizu rezultata na početku nove sezone HNL-a. Nakon šest kola, "modri" su prvi na ljestvici s 13 bodova (četiri pobjede, remi i poraz) zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka (plus devet naspram plus šest).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:07 Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Iako je sada u Sloveniji na klupi Maribora, Radomir Đalović ove je sezone 'odmjerio' i Dinamo i Hajduk kao trener Rijeke, a za Sportske novosti predvidio je rezultat derbija.

- Moja je prognoza rezultat 2-2! Očekujem zanimljiv derbi, bit će golova. Sigurno neće biti dosadno, može se zaista predvidjeti utakmica koju će biti zadovoljstvo gledati. Zapravo vjerujem u dobru prezentaciju jednih i drugih - rekao je Đalović i nastavio...

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Dobro izgledaju jedni i drugi, bez obzira na to što u posljednje dvije utakmice nisu uspjeli pobijediti. Dobro, Dinamo nije dobro izgledao protiv Gorice, ali ponekad se dogodi takav dan. No, Modri će imati problem sad kad krene Europa. Imat će puno teških utakmica. Hajduk će biti svježiji jer ne igra u Europi. I da, Rijeka će s nekoliko uzastopnih pobjeda opet biti u borbi za vrh.

Podsjetimo, Đalović je dobio otkaz nakon remija s Hajdukom (2-2) krajem kolovoza, dok je u ranijem kolu HNL-a izgubio 2-0 od Dinama na Rujevici.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

- Tu smo izgubili (od Dinama, op. a.), ali drugo poluvrijeme smo ih pregazili! Zabio nam je Beljo kao vrhunski centarfor, a onda je sudac dosudio jedanaesterac koji po mom mišljenju nije postojao - rekao je, pa otkrio ključ protiv Hajduka.

- Protiv Hajduka na Poljudu uvijek treba izdržati početni pritisak, kad su Splićani nošeni bodrenjem navijača iznimno agresivni. Kad se izdrži početni pritisak, onda se uvijek nešto otvori prema naprijed. Na Poljudu je uvijek najteže igrati prvih dvadesetak minuta jer Hajduk ide iz sve snage. Tu ih treba umiriti. Pa evo, ova zadnja utakmica iz 5. kola ovog prvenstva koja je završila 2-2, uspjeli smo ih umiriti, uzeti posjed. Hajduk je na kraju izjednačio, ali imaju Splićani kvalitetu - zaključio je Đalović za SN.