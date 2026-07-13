Slaven Bilić zbog oca nije igrao za mlađe uzraste Jugoslavije: 'Naučio me nezamislivoj stvari'

Ja jugonostalgičar? Imam neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Mogu samo reći... Ako sam ja nedovoljno desno, onda taj svijet ne valja, je li? Svijet cijeli je u problemu velikom! Bile su to riječi novog/starog hrvatskog izbornika Slavena Bilića, koji je u ponedjeljak predstavljen kao nasljednik Zlatka Dalića.

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Bilićev otac bio je sveučilišni profesor, a kasnije i dekan Pravnog fakulteta u Splitu. Majka mu je bila učiteljica biologije u osnovnoj školi. Otac Ivan učlanio se u Maticu hrvatsku i bio je blizu odlaska u zatvor nakon što je bilo ugušeno Hrvatsko proljeće.

Zbog toga Bilića nikad nisu zvali u mlađe reprezentativne kategorije Jugoslavije. Štoviše, čak je i tadašnji trener mlađih kategorije, Nedeljković, otvoreno, rekao: "Htjeli smo te zvati, ali su mi rekli, pa neće valjda za jugoslavensku reprezentaciju igrati neki tamo sin ustaše!", prenosi Jutarnji.

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Moj otac, naravno, nije bio ustaša. Kakva glupost! Bio je normalan, pošten Hrvat. Kod nas je, pogotovo u Splitu, vladalo neko “pravilo” da ako si Hrvat, onda si “ustaša” ili barem neki sumnjivi otpadnik. Moj otac je ustaše smatrao crnom stranom hrvatske povijesti. Ni partizani nisu “cvijeće”, ali stvari treba razlučiti. Biti pošten prema vlastitoj prošlosti i odgovoran prema budućnosti - rekao je Bilić davnom prilikom.

Novi hrvatski izbornik u prošlosti nije skrivao da mu je otac politički uzor.

- Naučio me je jednoj naizgled za Hrvate nezamislivoj stvari. Da možeš biti Hrvat, a da pritom ne moraš biti ni protiv koga. Nikad ne prenaglašavaj vlastitu pripadnost, ali budi to što jesi. Mi smo malen narod, koji o sebi voli misliti da je velik i značajan. No, otac me stalno upozoravao da najprije treba pomesti ispred svojih vrata, a onda ako treba zagledavat u susjedovo dvorište - kaže.