Obavijesti

Sport

Komentari 2
SLAVNI 'KESIZUPCI'

Slavko Goluža preuzima klupu posrnulog hrvatskog velikana

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Slavko Goluža preuzima klupu posrnulog hrvatskog velikana
Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u doigravanju za naslov prvaka Hrvatske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Slavko Goluža novi je trener posrnulog velikana hrvatskog i europskog rukometa RK Bjelovara. Na klupi nasljeđuje Zlatka Dozana koji je u prvom dijelu sezone s Bjelovarom na trećem mjestu druge hrvatske lige

Admiral

Kao što su ranije pisala 24sata, Slavko Goluža novi je trener RK Bjelovara, a to prenosi i bjelovarski portal. Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije od 2010. do 2015. godine doći će na funkciju koju je do sada obnašao Zlatko Dozan. Bjelovar je u dosadašnjih 13 ligaških utakmica ostvario 10 pobjeda i tri poraza te se nalazi na trećem mjestu druge lige iza prvog Siska i drugog Ivanić Grada.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb 00:51
Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Pripreme za nastavak sezone, koje su počele u četvrtak te prozivku obavio je dosadašnji trener Dozan, ali uprava na čelu s predsjednikom kluba Darijom Kudumijom odlučila je napraviti zaokret i dovesti na klupu proslavljenog trenera. Izostanci zbog ozljeda i fakultetskih obveza vrlo mlade ekipe Bjelovara obilježili su dosadašnju sezonu u kojoj je rezultat mogao biti nešto bolji. Goluža je zadnje u klupskom rukometu bio u Varaždinu 2024. godine, a vodio je još Sisak, Zagreb (u tri navrata, posljednje 2023.) i Tatran Prešov

Zagreb: Dodjela plaketa rukometnim reprezentativcima tijekom svečane ceremonije
Zagreb: Dodjela plaketa rukometnim reprezentativcima tijekom svečane ceremonije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glavni cilj RK Bjelovara je vratiti klub na uspješne staze, odnosno u Premijer ligu. Europski prvak iz 1972. godine i višestruki prvak Jugoslavije zaigrat će ponovno u novo renoviranoj Dvorani europskih prvaka kroz nekoliko tjedana. Trenutačno utakmice igraju u dvorani srednjoškolskog centra, a renovacija primarnog mjesta igranja je pri kraju, što je na Instagramu potvrdio i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Goluža je u srijedu viđen u Bjelovaru na prvenstvenoj utakmici ženskih ekipa Bjelovara Lokomotive. U grad je stigao u društvu predsjednika RK Lokomotive, a u dvorani je viđen u razgovoru s bjelovarskim gradonačelnikom, koji nam je tu informaciju potvrdio u kratkom telefonskom razgovoru.

Goluža je u igračkoj karijeri igrao na poziciji srednjeg i lijevog vanjskog. Sa Zagrebom je osvojio hrvatsko prvenstvo devet puta, a s Hrvatskom je osvajao dva olimpijska zlata, jedno svjetsko zlato i dva srebra te europsku broncu. 

ARHIVA - 27.12.2008. Rukometnom utakmicom Hrvatske i Rusije službeno otvorena Arena Zagreb, najve?a sportska dvorana u Hrvatskoj
Foto: Igor Kralj/24sata

Ovaj pothvat uprave je pokušaj kluba da vrati Bjelovar u Premijer ligu u kojoj je posljednje igrao prije tri godine. Klub s bogatom prošlošću i tradicijom zaslužio je biti u vrhu prve hrvatske lige i uz sve promjene koje se događaju te koliko se ulaže u sport, to bi se moglo ubrzo i ostvariti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Osijek ne staje s pojačanjima! Stiglo je krilo, a uskoro će i bivši igrač lokosa...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek ne staje s pojačanjima! Stiglo je krilo, a uskoro će i bivši igrač lokosa...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026