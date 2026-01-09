Slavko Goluža preuzima klupu posrnulog hrvatskog velikana

Kao što su ranije pisala 24sata, Slavko Goluža novi je trener RK Bjelovara, a to prenosi i bjelovarski portal. Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije od 2010. do 2015. godine doći će na funkciju koju je do sada obnašao Zlatko Dozan. Bjelovar je u dosadašnjih 13 ligaških utakmica ostvario 10 pobjeda i tri poraza te se nalazi na trećem mjestu druge lige iza prvog Siska i drugog Ivanić Grada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Pripreme za nastavak sezone, koje su počele u četvrtak te prozivku obavio je dosadašnji trener Dozan, ali uprava na čelu s predsjednikom kluba Darijom Kudumijom odlučila je napraviti zaokret i dovesti na klupu proslavljenog trenera. Izostanci zbog ozljeda i fakultetskih obveza vrlo mlade ekipe Bjelovara obilježili su dosadašnju sezonu u kojoj je rezultat mogao biti nešto bolji. Goluža je zadnje u klupskom rukometu bio u Varaždinu 2024. godine, a vodio je još Sisak, Zagreb (u tri navrata, posljednje 2023.) i Tatran Prešov.

Zagreb: Dodjela plaketa rukometnim reprezentativcima tijekom svečane ceremonije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Glavni cilj RK Bjelovara je vratiti klub na uspješne staze, odnosno u Premijer ligu. Europski prvak iz 1972. godine i višestruki prvak Jugoslavije zaigrat će ponovno u novo renoviranoj Dvorani europskih prvaka kroz nekoliko tjedana. Trenutačno utakmice igraju u dvorani srednjoškolskog centra, a renovacija primarnog mjesta igranja je pri kraju, što je na Instagramu potvrdio i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Goluža je u srijedu viđen u Bjelovaru na prvenstvenoj utakmici ženskih ekipa Bjelovara i Lokomotive. U grad je stigao u društvu predsjednika RK Lokomotive, a u dvorani je viđen u razgovoru s bjelovarskim gradonačelnikom, koji nam je tu informaciju potvrdio u kratkom telefonskom razgovoru.

Goluža je u igračkoj karijeri igrao na poziciji srednjeg i lijevog vanjskog. Sa Zagrebom je osvojio hrvatsko prvenstvo devet puta, a s Hrvatskom je osvajao dva olimpijska zlata, jedno svjetsko zlato i dva srebra te europsku broncu.

Foto: Igor Kralj/24sata

Ovaj pothvat uprave je pokušaj kluba da vrati Bjelovar u Premijer ligu u kojoj je posljednje igrao prije tri godine. Klub s bogatom prošlošću i tradicijom zaslužio je biti u vrhu prve hrvatske lige i uz sve promjene koje se događaju te koliko se ulaže u sport, to bi se moglo ubrzo i ostvariti.