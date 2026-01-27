Obavijesti

NIJE SE PROSLAVIO

Slavni Danac najavio je krah za Hrvatsku na Euru, a zbog ovoga je opet na udaru: 'Odi u školu'

Piše Luka Tunjić,
Foto: pixsell/instagram

Rukometni novinar Boysen prognozirao razočaranje Hrvatske, ali pobjeda nad Slovenijom ga demantirala! Fanovi ga podsjetili na netočnu prognozu i 'balkanski" gaf', zbog čega se ugrizao za jezik

Admiral

Rasmus Boysen bivši je danski rukometaš, danas vjerojatno najpoznatiji rukometni novinar kojega na platformi X prati više od 28.000 ljudi. Prije Europskog prvenstva objavio je prognozu u kojoj je Hrvatsku, koja je svjetski doprvak, naveo kao reprezentaciju koja će najviše razočarati.

Poznati danski novinar oglasio se putem X-a nakon što je Hrvatska pobijedila Sloveniju 29-25 i time došla na korak do plasmana u polufinale Europskog prvenstva.

- Odličan okršaj u Malmöu! Dobro je vidjeti što su iskočili vanjski igrači Hrvatske. Nažalost, čini se pod cijenu ozljede izvrsnog Srne. Nadajmo se da će biti spreman za ostatak turnira! - napisao je Boysen, ali njegovi pratitelji nisu zaboravili što je prognozirao uoči turnira. I spremno su ga podsjetili.

"Rasmus, najavio si kako će Hrvatska biti najveće razočarenje, a vidi je sad," napisao je jedan fan, a jedan Hrvat pitao ga je danskog novinara je li se već ugrizao za jezik, na što mu je ovaj odgovorio...

"Sjajno je što ste toliko nabrijani na moje predviđenje prije početka turnira. Nema problema, zanimljivo što vam je trebala motivacija," napisao je danski novinar.

Pratitelji ga ispratili

Danski novinar našao se u većim nevoljama nego što je očekivao. U prvotnoj objavi na društvenim mrežama napisao je kako je "balkanski okršaj" između Hrvatske i Slovenije ipak pripao našim rukometašima. Brojni pratitelji, i to ne samo iz Hrvatske i Slovenije, istaknuli su mu u komentarima kako se nijedna od te dvije reprezentacije nalazi na Balkanu.

Foto: screenshot/facebook

"Vrati se u školu, gospodine Boysen. Hrvatska i Slovenija nisu dio Balkana. Ili su možda i Austrija te Mađarska na Balkanu," napisao je jedan korisnik, a Boysen mu je zahvalio na ispravci te potvrdio kako je ispravio pogrešku.

