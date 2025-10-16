Slavni mural Diega Maradone prekrili plahtom. Evo i zašto

Glasoviti mural Diega Armanda Maradone u napuljskoj "španjolskoj četvrti" prekriven je u znak prosjveda lokalnih prodavača suvenira zbog oduzimanja njihove robe. U ulici Emanuele de Deo, u srcu "Quartieri Spagnoli" nalazi se jedan od najvažnijih simbola grada, mural posvećen Diegu Maradoni. Mural je 1990. godine izradio lokalni umjetnik Mauro Filardi na inicijativu vođe ultras grupe, u čast drugog osvojenog "Scudetta" Napolija.

Ulica i maleni trg koji se nalazi ispod murala, postali su "otvoreno svetiše", posebno nakon Maradonine smrti 2020. godine. Mnošto je šalova, pisama i svijeća koji ostavljaju štovatelji "malog zenenog" iz cijelog svijeta. Prema procjenama tamošnjih turističkih agencija, u 2023. mural je posjetilo čak šest milijuna ljudi. Te je brojke nemoguće provjeriti jer nema ulaznica niti brojača posjetitelja. Međutim, mural je sasvim sigurno jedna od najpopularnijih atrakcija u Italiji.

Oko njega su niknule brojne suvenirnice i kiosci, većina njih ilegalno. Sada je izbio prosvjed u znak prosvjeda protiv policije, koja opetovano sprječava prodaju suvenira, oduzima predmete i piše kazne. U srijedu je pristup "Largo Maradoni" bio zatvoren je za javnost, dok je Maradonin mural nekoliko sati bio prekriven bijelom plahtom. Mala kapela s memorabilijama i kipovima bivše zvijezde SSC Napolija također je bila prekrivena plavom ceradom.

Vlasnici suvenirnica su preko svog odvjetnika zatražili legalizaciju svog poslovanja.

- Tražimo od općine pomoć i dopuštenje za legalno poslovanje - kazao je Angelo Pisani za talijanske medije. Političari i gradska uprava također pokušavaju posredovati.

Gradska vijećnica izjavila je da je operacija policije bila dio sveobuhvatne mjere protiv ilegalne trgovine provedene u svim dijelovima grada. Operacija je provedena i kao odgovor na izvješća o prodaji krivotvorene robe i krađi električne energije. Ipak, po uputama gradonačelnika Gaetana Manfredija, gradska uprava namjerava "tražiti dijalog s vlasnicima tvrtki kako bi razgovarali o načinima legalizacije i usklađenosti".

- Umoran sam, razočaran i rezigniran - kazao je jedan od trgovaca za Corriere del Mezzogiorno.

- Zakonitost je jedan od naših ciljeva, kao i sigurnost i razvoj susjedstva, ali žalosno je što, umjesto da uljepšaju ulice koje su godinama bile izložene degradaciji ili kriminalu, a sada ih osvjetljavaju stanovnici uz predanost trgovaca, institucije ne poduzimaju mjere za poticanje takvih inicijativa - dodao je.