Slijedi mu United, a misli na Hajduk! Dambrauskas: Split je tetovaža koja se ne briše

Valdas Dambrauskas večeras će na Old Traffordu voditi jednu od najvećih utakmica trenerske karijere. Bivši trener Gorice i Hajduka sa Sabahom debitira u Ligi prvaka protiv Manchester Uniteda, a njegov neobičan životni i nogometni put predstavio je ugledni britanski Guardian.

Jedna od najneobičnijih epizoda bivšeg splitskog stručnjaka dogodila se 2002. godine, kada je sudjelovao u litavskoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš?". Sa djevojkom, današnjom suprugom, preselio se u sjeverni London. Početak nije bio nimalo jednostavan.

- Bilo je jako, jako teško. Nisam dobro govorio engleski, nisam imao kontakte, nikoga nismo poznavali. Živjeli smo na različitim mjestima i radili svakakve poslove - prisjetio se.

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Radio je u pubu u Muswell Hillu, raznosio novine, radio u vrtiću, kao vrtlar, prodavač i kućni majstor. Istodobno je studirao sportsku znanost i treniranje na London Metropolitan Universityju te koristio svaku priliku za dodatno obrazovanje. Prvu trenersku priliku dobio je kroz projekt Access to Sports u Finsbury Parku, gdje je radio s djecom. Potom je preko nogometnih škola Manchester Uniteda dobio priliku trenirati mlade igrače diljem Engleske.

- John Shiels iz Zaklade Manchester Uniteda dao mi je priliku. Ne znam što je tada vidio u meni jer sam došao s vrlo lošim engleskim. Na kraju godine napisao mi je procjenu i rekao da sam dobar te da mogu napraviti puno više. To mi je bio ogroman poticaj - rekao je Dambrauskas.

Radio je i u London Tigersima, a honorarno je surađivao s Fulhamom i Brentfordom. Godinama je slao životopise i prijavljivao se za različite trenerske poslove, ali je brzo shvatio koliko je teško bez igračke karijere doći do profesionalne klupe u Engleskoj. Krajem 2010. odlučio se vratiti u Litvu. Iako je u Londonu imao stabilan život i više poslova, prihvatio je znatno manju plaću kako bi napravio prvi ozbiljan korak prema profesionalnom nogometu.

- Ljudi su mislili da sam lud jer sam se vraćao kući kako bih zarađivao petinu onoga što sam imao u Engleskoj. Ali najveći rizik u životu je ne preuzimati rizike - rekao je.

Karijeru je zatim gradio preko litavske reprezentacije do 17 godina, Ekranasa, Žalgirisa i RFS-a, a put ga je na kraju doveo i u Hrvatsku. Najprije je vodio Goricu, a potom Hajduk, klub koji mu je ostao posebno urezan u sjećanje.

- Hajduk je poput tetovaže koju nikada ne možeš ukloniti. Zauvijek ostavlja trag na tebi - rekao je Dambrauskas za Guardian.

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Na Poljudu je proveo desetak mjeseci, od studenog 2021. do rujna 2022. godine, a s Hajdukom je osvojio Hrvatski kup, prvi klupski trofej nakon devet godina čekanja. Tijekom karijere radio je i u Ludogorecu, OFI-ju, Omoniji i mađarskom Diosgyoru, a 2025. godine preuzeo je Sabah. Azerbajdžanski klub nagovarao ga je na dolazak gotovo dvije godine, a suradnja je ubrzo donijela ogroman uspjeh. Sabah je sezonu prije njegova velikog iskoraka za Qarabagom zaostajao čak 41 bod, a zatim je pod Dambrauskasom osvojio naslov s devet bodova prednosti.

Sabah je plasmanom u Ligu prvaka ostvario najveći uspjeh u kratkoj klupskoj povijesti, a ždrijeb mu je donio niz europskih velikana. Osim Manchester Uniteda, igrat će i protiv Barcelone, Borussije Dortmund, Napolija, Arsenala... Prva velika pozornica čeka ga upravo večeras na Old Traffordu. Zanimljivo, s tribina će ga pratiti i neki ljudi s kojima je prije više od dva desetljeća radio u nogometnim školama Uniteda.