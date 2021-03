Budući da je Jose Mourinho najavio određene rotacije u večerašnjem susretu s Dinamom u sklopu prve utakmice Europske lige na terenu bi se zajedno mogli naći Gareth Bale (31) i Dane Scarlett (16).

Svi dobro znamo tko je Bale, ali tko je ovaj drugi?

Taj drugi je Tottenhamov klinac koji će za dva tjedna tek napuniti 17 godina, a upravo mu je velški napadač jedan od najvećih nogometnih uzora. Tako je i nastala fotografija na kojoj omaleni Scarlett kao 6-godišnjak pozira s Baleom.

Podsjetimo Gareth Bale je igrao za Spurse od 2007. do 2013. kada je prešao u Real Madrid za 100 milijuna eura, a ove sezone se vratio na posudbu u London.

Mladog Engleza je ove godine u prvu momčad uveo Jose Mourinho, a upisao je tri nastupa - protiv Ludogoreca i Wolfsbergera u Europskoj ligi igrao je po desetak minuta, dok je u svojem premierligaškom debiju odigrao ravno minutu protiv WBA. Protiv austrijske momčadi je čak stigao i namjestiti gol Viniciusu

Portugalski stručnjak u njemu vidi 'novog' Marcusa Rashforda.

- Ne želim ništa previše govoriti jer će me ubiti njegov trener iz akademije. On će tek napuniti 17 i zato želim da sljedeće sezone trenira s prvom momčadi. On je dijamant, klinac s nevjerojatnim potencijalom. Puno je radio s prvom momčadi i to mu je dalo drugačiju osobnost. Vjerujem da će sljedeće godine biti standardan član prve momčadi. On je napadač, prava 'devetka', ali ja sam ga forsirao i na krilima, slično kao s Marcusom Rashfordom.

Iako pojedini engleski mediji tvrde da neće ni Bala zaigrati od prve minute, to i nema puno logike budući da se nije pretjerano naigrao ove sezone te mu sigurno treba utakmica 'u nogama'.