Slovenac Prevc pobijedio u Oberstdorfu, Zajc diskvalificiran zbog bizarnog razloga...

Slovenac Domen Prevc pobjednik je natjecanja skijača skakača u Oberstdorfu, prve stanice novogodišnje turneje Četiri skakaonice. Prevc je pobijedio sa skokovima od 141.5 i 140 metara sakupivši 316.7 bodova.

Drugo mjesto zauzeo je Austrijanac Daniel Tschofenig sa skokovima od 132 i 134 metara (299.2), dok je treći bio Nijemac Felix Hoffmann sa 297.3 bodova (132.5 / 136m).

Prvotno su drugo mjesto podijelili Tschofenig i Slovenac Timi Zajc koji je skočio 133.5 i 138 metara, no Zajc je naknadno diskvalificiran zbog neprikladnog dresa.

Ovo je ujedno bila i prva slovenska pobjeda u povijesti u Oberstdorfu. Dodajmo kako su slovenski skijaši skakači do sada dva puta slavili na Četiri skakaonice, Prevcov stariji brat Peter (2015/16) i Primož Peterka (1996/97).

Prevc je u Oberstdorfu stigao do šeste pobjede ove sezone, te 15. u karijeri. U ukupnom poretku Svjetskog kupa sada vodi sa 950 bodova, drugo mesto zauzima Japanac Ryoyu Kobayashi sa 691 bodom, dok je Nijemac Philipp Raimund treći sa 545 bodova.

Druga stanica novogodišnje turneje Četiri skakaonice je Garmisch-Partenkirchen 1. siječnja, potom slijedi Innsbruck 4. siječnja, a zadnja postaja je Bischofshofen dva dana kasnije.