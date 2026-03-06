Slovenci: Dva bivša trenera Dinama bore se za klupu Celja!

Celje je sjajno igralo prvi dio sezone. Njihov trener Albert Riera ostvario je fantastične rezultate, a u dresu slovenskog kluba briljirao je Franko Kovačević. Hrvat je u međuvremenu prešao u mađarski Ferencvaroš, a Riera je otišao na klupu Eintracht Frankfurta krajem siječnja i nastupila je kriza u slovenskom klubu.

Rieru je naslijedio Ivan Majevski koji je u sedam utakmica upisao tri poraza. Prema pisanju slovenskog Sportkluba, loš učinak Bjelorusa na klupi Celja uskoro bi mogao biti razlog za njegov otkaz. Majevskom ugovor u Celju vrijedi do kraja sezone, ali još nije sigurno hoće li ga zadržati na klupi nakon ljeta.

Kao jedan od glavnih kandidata za novog trenera slovenskog kluba ističe se Igor Bišćan. Hrvatski trener spominjao se kao opcija i kada je postalo jasno da će Riera napustiti Celje. Bišćan je inače tijekom trenerske karijere vodio Rudeš, Dinamo, Rijeku, Olimpiju, Al-Shabab i Al-Ahli. Osim Bišćana, još jedan hrvatski trener je 'na meti' Celja.

Riječ je o Nenadu Bjelici, bivšem treneru Dinama. Bjelica je osim Dinama tijekom karijere vodio Kärnten, Lustenau, WAC, Austriju Beč, Speziju, Lech Poznan, Osijek, Trabzonspor i Union Berlin. Razgovori s dvojicom Hrvata su ozbiljni, ali još nema konačne odluke.

Podsjetimo, Celje je prošle sezone stigao do četvrtfinala Konferencijske lige kada ga je iz natjecanja izbacila Fiorentina. Ove sezone ponovno su izborili europsko proljeće, a u osmini finala Konferencijske lige protivnik mu je AEK.