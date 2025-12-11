Obavijesti

Komentari
Slovenci o potopu na Rujevici: 'Celjani su dobili šamarčinu, a najbolji igrač bio im je golman'

Piše Josip Tolić,
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka pregazila Celje 3-0! Slovenski mediji u šoku, kritiziraju "raspad sistema" Celja. Riječka dominacija u drugom poluvremenu donijela im je veliku pobjedu

Uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Celjem 3-0 u petom kolu Konferencijske lige snažno je odjeknula u slovenskim medijima. Dok je Rujevica slavila preporođenu momčad Victora Sancheza u drugom poluvremenu, slovenski prvak proživljavao je bolno prizemljenje, a tamošnji portali nisu štedjeli riječi kako bi opisali "visok poraz" i "raspada sistema" svoje momčadi.

Dva različita poluvremena i propuštene prilike

Slovenski mediji, od Dela do portala Siol.net, slažu se u jednoj ocjeni: ishod utakmice mogao je biti potpuno drugačiji da je Celje iskoristilo svoje prilike u prvom poluvremenu. Gosti su, pišu, bili opasnija i bolja momčad u prvih 45 minuta.

Najviše se ističe situacija iz 30. minute. "Celjani su morali povesti", piše Žurnal24, opisujući akciju u kojoj je Nikita Josifov pogodio stativu, a na odbijenu loptu natrčao Ivica Vidović, čiji je udarac s gol-linije čudesnom intervencijom spasio Stjepan Radeljić. Upravo su taj trenutak, uz promašaj Marija Kvesića na samom otvaranju drugog dijela, apostrofirali kao ključan. "Domaćini su u nastavku kaznili celjsku neučinkovitost", sažima Delo.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijekin uragan i slovenski kolaps

Ono što je uslijedilo u drugom poluvremenu slovenski mediji opisuju kao potpuni preokret i dominaciju Rijeke. Gol Daniela Adu-Adjeija u 56. minuti nakon kornera bio je početak kraja za goste. "Nakon primljenog gola Celjani nikako nisu mogli doći do svoje prepoznatljive igre, a Rijeka je postajala sve opasnija", navodi RTV Slovenija.

Posebno je bolan bio drugi gol koji je zabio "njihov" Dejan Petrovič, slovenski reprezentativac u dresu Rijeke. "Riječki pritisak urodio je plodovima", pišu mediji, a Petrovič se "odlično snašao u gužvi pred golom".

Konačni slom Celja uslijedio je nakon crvenog kartona Artemijusa Tutyškinasa u 75. minuti, koji su gotovo svi mediji ocijenili kao veliku glupost. "Celjska igra se raspala u drugom poluvremenu, čemu je pridonio i rani odlazak Artemijusa Tutyškinasa pod tuš", piše Žurnal24. Samo tri minute kasnije Toni Fruk postavio je konačnih 3-0, a slovenski komentatori ističu kako je Rijeka do kraja "nadzirala događanje na Rujevici".

IDILA NA RUJEVICI Trener Rijeke: 'Mislim da smo osigurali eliminacijsku fazu'
Trener Rijeke: 'Mislim da smo osigurali eliminacijsku fazu'

'Celjska bajka više nije idilična'

Najslikovitiji opis stanja u kojem se Celje našlo nakon poraza dao je portal Planet Nogomet: "Celjska europska bajka više nije tako idilična". Isti portal navodi i poražavajuću činjenicu za goste: "Znakovit je podatak da je najbolji nogometaš Celja na Rujevici bio golman Žan-Luk Leban, što govori mnogo o blijedoj i neraspoloženoj izvedbi momčadi Alberta Riere".

Slovenski mediji također ističu da je trener Rijeke, Victor Sanchez, ponovno bio "otrov za Rieru", podsjećajući kako ga je prošle sezone s Olimpijom pobijedio u borbi za naslov prvaka Slovenije.

Porazom je Celje palo na 12. mjesto ljestvice Konferencijske lige, dok je Rijeka skočila na 14. poziciju i sada je u odličnoj situaciji za prolazak u nokaut-fazu. Slovenskog prvaka u zadnjem kolu čeka ključna domaća utakmica protiv irskog Shelbournea, dok će Rijeka europsku jesen zaključiti gostovanjem kod Šahtara.

