Službeno: UFC dolazi u Srbiju

Stigla je i službena potvrda da UFC dolazi u hrvatsko susjedstvo, točnije u Srbiju. Beograd će najjaču svjetsku MMA organizaciju ugostiti 1. kolovoza ove godine. Vijest su potvrdili i na službenom X profilu UFC-a, gdje su poručili: "Srbijo, stižemo! Oktagon po prvi put slijeće u Beograd 1. kolovoza!". Event će se održati u beogradskoj Areni.

Kako smo već ranije pisali, bilo je pitanje vremena kada će UFC objaviti da stiže u Srbiju. Početni pregovori počeli su još prošle godine i event se prvotno trebao održati u svibnju. No zapelo je kod novčanih garancija pa su organizatori odgodili priredbu. Da će sve dogovoriti, potvrdio je čelni čovjek Dana White gostujući kod streamera Adina Rossa ranije ovog mjeseca, kada je rekao da će, uz Bliski istok i Francusku, UFC doći i u Srbiju.

Ovo će biti veliki povratak UFC-a u regiju nakon što je posljednji put gostovao u Zagrebu 2016. godine. Ujedno, ovo je povijesno prvi dolazak najprestižnije MMA organizacije u Srbiju. Događaj je najavio i predsjednik te izvršni direktor UFC-a White.

- Oduvijek sam želio dovesti UFC u svaki kutak svijeta, a Srbija je naša sljedeća stanica. Priredit ćemo borbe vrhunske klase! Vidimo se tamo - poručio je.