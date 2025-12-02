Obavijesti

ZADNJA ŽELJA

Smrtno bolesni navijač Ajaxa jedini smio na utakmicu koja je prekinuta. Uslijedio je novi šok

Piše Josip Tolić,
Smrtno bolesni navijač Ajaxa jedini smio na utakmicu koja je prekinuta. Uslijedio je novi šok
Foto: WensenAmbulance Noord-Holland

Šok u Amsterdamu! Pirotehnički kaos prekinuo utakmicu Ajaxa, a teško bolesni navijač nije doživio svoju posljednju želju. Klub obeštećuje navijače, policija istražuje

Utakmica nizozemskog nogometnog prvenstva između Ajaxa i Groningena, zakazana za nedjelju navečer, naprasno je odgođena nakon samo pet minuta zbog pirotehničkog arsenala koji su domaći navijači ispalili na Areni Johanna Cruijffa, baklji pa i vatrometa, ogorčeni zbog smrti kolege koji je preminuo u studenom.

Video pogledajte OVDJE.

Peter, navijač Ajaxa i bivši nogometni sudac koji je teško i neizlječivo bolestan, a kojem je kao jedinom navijaču bilo dopušteno prisustvovati nastavku prekinute utakmice u utorak od 14.30 bez prisustva navijača, nije mogao doći.

2025-11-30 Ajax v FC Groningen - Dutch Eredivisie
Foto: Profimedia

Posljednja želja bila mu je da još jednom uživo bodri svoj omiljeni klub. S obzirom na to da teško bolesnom navijaču nije ostalo mnogo vremena, napravili su iznimku kako bi mu omogućili ostvarenje posljednje želje. Ipak, zdravlje mu se naglo pogoršalo.

"Kad su volonteri stigli u hospicij kako bi ostvarili Peterovu posljednju želju, ispostavilo se da mu se stanje toliko pogoršalo da više neće moći prisustvovati utakmici", objavila je na Facebooku Zaklada WensAmbulance Noord-Holland.

Volonterka zaklade dan ranije kazala je da je bolesni navijač s velikim uzbuđenjem iščekivao ovaj dan.

- Nevjerojatno je tužno što je sve poništeno zbog pirotehnike - rekla je.

Ajax je na koncu slavio rezultatom 2-0, a hrvatski reprezentativac Josip Šutalo nije konkurirao za utakmicu. Navijače domaće i gostujuće momčadi koji su u nedjelju bili na stadionu obeštetit će klub, a policija vodi istragu kako bi kaznila odgovorne.

Video golova možete pogledati OVDJE.

