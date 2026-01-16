Snaga nesalomljivog prvaka: Anthony Joshua opet trenira

Manje od mjesec dana nakon stravične prometne nesreće u Nigeriji u kojoj je izgubio dvojicu najbližih suradnika i prijatelja, britanski boksački velikan Anthony Joshua (36) ponovno je u dvorani. Vijest koja je odjeknula sportskim svijetom svjedoči o nevjerojatnoj mentalnoj snazi čovjeka koji se suočio s nezamislivim gubitkom, ali čiji se borbeni duh odbija predati unatoč boli koja bi mnoge slomila.

Podsjetimo, krajem prosinca 2025. godine, Joshua je bio sudionik teške prometne nesreće na autocesti Lagos-Ibadan.

Podsjetimo, krajem prosinca 2025. godine, Joshua je bio sudionik teške prometne nesreće na autocesti Lagos-Ibadan. Iako je sam prošao s lakšim tjelesnim ozljedama i iz bolnice je otpušten na Staru godinu prije povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, tragedija je ostavila neizbrisiv emocionalni trag.

U nesreći su živote izgubili Sina Ghami, njegov cijenjeni trener za snagu i kondiciju, te Latif Ayodele, osobni trener i pouzdanik. To nisu bili samo članovi tima; Ghami je bio arhitekt njegove fizičke spreme, čovjek odgovoran za snagu kojom je rušio suparnike, a Ayodele osoba koja je s njim provodila sate i sate u dvorani, gurajući ga preko granica izdržljivosti. Bili su obitelj i ključni dio njegovog puta prema vrhu.

Karijera pod upitnikom

Vijest o nesreći duboko je potresla globalnu boksačku zajednicu. Izrazi sućuti stizali su sa svih strana svijeta, od najvećih suparnika iz ringa do legendi sporta koje su mu slale poruke podrške. Joshua se javno zahvalio na podršci, ne skrivajući duboku tugu i slomljenost. U danima koji su uslijedili, medijskim prostorom proširile su se spekulacije o njegovoj budućnosti.

Mnogi analitičari i navijači pitali su se hoće li se ikada moći emocionalno oporaviti od takvog udarca, a neki su glasno sugerirali da bi ovo mogao biti prijevremeni kraj njegove slavne karijere. Emotivni teret činio se preteškim za nastavak bavljenja jednim od najbrutalnijih i najzahtjevnijih sportova na svijetu.

Povratak jači od boli

Ipak, početkom siječnja 2026., prema prvim izvještajima iz njegovog kampa, stigla je potvrda - AJ se vratio treninzima. Iako detalji o intenzitetu i prirodi njegovih treninga zasad nisu poznati, sama činjenica da je ponovno navukao rukavice i zakoračio u dvoranu predstavlja nevjerojatan čin otpornosti.