Iznenađenje na EuroBasketu: Branitelj naslova ispao s turnira

Španjolska muška košarkaška reprezentacija, koja je na ovogodišnji Eurobasket stigla kao branitelj naslova, oprostila se od daljnjeg natjecanja već nakon razigravanja po skupinama završivši na predzadnjem petom mjestu u skupini C u Limassolu, u zadnjoj utakmici u skupini Španjolska je izgubila od Grčke sa 86-90.

Giannis Antetokounpmo se pokazao kao prevaga na grčku stranu sa 25 koševa, 14 skokova i 9 asistencija, Tyler Dorsey je dodao 22, dok su Jaime Pradilla sa 14 i Mario Saint-Supery sa 13 ubačaja bili najefikasniji kod pomlađene Španjolske.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Bio je to važan susret za obje momčadi jer je Grčkoj pobjeda donosila prvo mjesto u skupini, a poraz pad na tek četvrtu poziciju, dok je Španjolskoj samo pobjeda "igrala" za nastavak turnira.

Bolje je dvoboj započela Grčka koja je sjajnim šutom za tri, pogodila je osam od prvih 10 dalekometnih pokušaja, povela sa 30-14 krajem prvog dijela te na poluvrijeme otišla s opipljivim vodstvom 50-35. Ipak, Španjolci su nastavak otvorili sa 9-0 i vratili se u dvoboj.

Početkom posljednje četvrtine Španjolcci su čak i poravnali na 71-71, zatim u nekoliko navrata imali i minimalno vodstvo, zadnje 84-82 dvije i pol minute prije kraja. No, tada su zapali u napadačku krizu što je Grčka iskoristila i stigla do prednosti 88-84. Kod tog rezultata Španjolci su promašili čak četiri od pet slobodnih bacanja i tako propustili zadnju šansu za pobjedu.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Grčka će tako u nedjelju u osmini finala igrati protiv Izraela, dok bi u slučaju poraza morala na Francusku. Protiv Francuske će ovako Gruzija koja je kao zadnja izborila prolazak dalje, Slovenija će na Italiju, dok je suparnik Poljske u osmini finala Bosna i Hercegovina.

U rezultatski nevažnom zadnjem susretu skupine D u Katowicama Belgija je svladala domaću Poljsku sa 70-69. Emmanuel Lecomte ubacio je 19 za Belgiju, a Mateusz Ponitka 16 za Poljsku. I prije ovog susreta bilo je jasno kako će Poljska u osminu finala kao druga iz skupine dok će Belgija kući.