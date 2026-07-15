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IZNENAĐENJE TURNIRA

Šok na turniru u Umagu! Prvi nositelj Flavio Cobolli je ispao

Piše HINA,
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Šok na turniru u Umagu! Prvi nositelj Flavio Cobolli je ispao
Foto: Andrew Couldridge
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Veliko iznenađenje na početku turnira u Umagu! Prvi nositelj Cobolli ispao je od Burruchage, 67. igrača svijeta

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U svom prvom nastupu na ovogodišnjem Plava Laguna Croatia Openu, ATP 250 turniru u Umagu, ispao je deveti tenisač na svijetu i prvi nositelj Talijan Flavio Cobolli. Ovogodišnji finalist Roland Garrosa nije imao rješenja za Romana Burruchagu, 67. tenisača na svijetu. Sin legendarnog nekadašnjeg nogometaša Jorgea Burruchage slavio je sa 6-2, 6-4.

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Meč je 24-godišnji Burruchaga otvorio s breakom, a potom je napravio još jedan za sigurnih 6-2 u prvom setu. U drugoj dionici svaki je tenisač osvajao svoje servis gemove do 3-3 kada su uslijedila tri breaka u nizu. Burruchaga je poveo 4-3, Cobolli izjednačio na 4-4, ali odmah još jednom posrnuo na vlastiti servis. Kod 5-4 argentinski tenisač nije napravio krivi korak već je odservirao za veliku pobjedu. U idućem kolu Burruchaga čeka pobjednika meča Carrena Buste i Uga Carabellija.

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Grešku kao Cobolli nije napravio drugi nositelj Umaga Alejandro Davidovich Fokina, 20. tenisač na svijetu. Španjolac je svladao Argentinca Marca Trungellitija sa 6-4, 7-5 premda je Davidovich Fokina mogao i lakše do slavlja jer je vodio 6-4, 4-0.

Davidovich Fokina će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta hrvatskog igrača Dina Prižmića i Slovaka Alexa Molčana. Ranije u srijedu iz turnira je ispao treći nositelj, argentinski tenisač Tomas Etcheverry, kojeg je sa 7-5, 6-4 svladao 21-godišnji Španjolac Daniel Merida.

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