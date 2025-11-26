Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLAZAK TRENERA

Šok u Beogradu: Obradović dao neopozivu ostavku u Partizanu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Šok u Beogradu: Obradović dao neopozivu ostavku u Partizanu
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Obradović je prvi put vodio Partizan nakon što je završio igračku karijeru od 1991. do 1993. godine, a vratio se 2021. kao najuspješniji trener u povijesti Eurolige

Košarkaški klub Partizan okrenut će novi list. Naime, "bijelo-crni" potvrdili su kako je Željko Obradović (65) dao neopozivu ostavku nakon što je proveo četiri i pol godine na klupi u drugom mandatu. Kap koja je prelila čašu bio je veliki poraz 91-69 od Panathinaikosa u Euroligi. 

Obradović je prvi put vodio Partizan nakon što je završio igračku karijeru od 1991. do 1993. godine, a vratio se 2021. kao najuspješniji trener u povijesti Eurolige (čak devet titula), uključujući i jednu s Partizanom, još 1992. godine. Skoro je ponovio taj uspjeh sa srpskim klubom 2023. godine, kada je Partizan ispustio vodstvo od 2-0 u Final Fouru.

Zagreb: Susret Cibone i Partizana u 18. kolu ABA lige
Zagreb: Susret Cibone i Partizana u 18. kolu ABA lige | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Navijačima se obratio pismom, kojeg prenosimo u cijelosti...

"Poštovani navijači Partizana, prije četiri i pol godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno s vama živjeti najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovno nakon 10 godina postane dio Eurolige, uspjeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Nažalost, došao je trenutak kada sam morao preuzeti odgovornost za sve loše stvari koje su se dogodile ove sezone i podnijeti neopozivu ostavku.

Želim zahvaliti svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Vrlo sam zahvalan svim igračima koji su bili s nama u ove četiri i pol godine, članovima mog stručnog stožera (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici! Uvijek jedan od vas, vječno zahvalan!"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...
OSVOJILA MU SRCE

FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...

Nogometaš Nicolas Pepe (29), član Villarreala, kojeg je Arsenal prije sedam godina platio 80 milijuna eura, u ljubavnoj je vezi s glumicom za odrasleTeannom Trump (29), a šuška se kako će uskoro stati pred oltar
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
VIDEO Chelsea razbio nemoćnu Barcelonu. Stamford Bridge oduševio talentirani Brazilac
UVJERLJIVA POBJEDA

VIDEO Chelsea razbio nemoćnu Barcelonu. Stamford Bridge oduševio talentirani Brazilac

Utakmicu Chelseaja i Barcelone je u jednom smjeru odvelo isključenje Arauja iz 44 minute. Urugvajac je prvi karton dobio zbog prigovara, a drugi zbog grubog starta na Cucurelli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025