Šok u Beogradu: Obradović dao neopozivu ostavku u Partizanu

Košarkaški klub Partizan okrenut će novi list. Naime, "bijelo-crni" potvrdili su kako je Željko Obradović (65) dao neopozivu ostavku nakon što je proveo četiri i pol godine na klupi u drugom mandatu. Kap koja je prelila čašu bio je veliki poraz 91-69 od Panathinaikosa u Euroligi.

Obradović je prvi put vodio Partizan nakon što je završio igračku karijeru od 1991. do 1993. godine, a vratio se 2021. kao najuspješniji trener u povijesti Eurolige (čak devet titula), uključujući i jednu s Partizanom, još 1992. godine. Skoro je ponovio taj uspjeh sa srpskim klubom 2023. godine, kada je Partizan ispustio vodstvo od 2-0 u Final Fouru.

Zagreb: Susret Cibone i Partizana u 18. kolu ABA lige | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Navijačima se obratio pismom, kojeg prenosimo u cijelosti...

"Poštovani navijači Partizana, prije četiri i pol godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno s vama živjeti najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovno nakon 10 godina postane dio Eurolige, uspjeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Nažalost, došao je trenutak kada sam morao preuzeti odgovornost za sve loše stvari koje su se dogodile ove sezone i podnijeti neopozivu ostavku.

Želim zahvaliti svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Vrlo sam zahvalan svim igračima koji su bili s nama u ove četiri i pol godine, članovima mog stručnog stožera (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici! Uvijek jedan od vas, vječno zahvalan!"