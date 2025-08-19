Obavijesti

Šok u Brazilu: Ancelotti objavio novi popis, nije zvao Viniciusa!?
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Šok! Ancelotti izostavio Viniciusa iz brazilske reprezentacije za kvalifikacije! Glavni razlozi: suspenzija i izbjegavanje iscrpljujućeg putovanja u Boliviju

Carlo Ancelotti, donedavni strateg Real Madrida i novi izbornik Brazila, navodno je donio odluku koja je odjeknula u nogometnim krugovima. Njegov ključni igrač i jedan od najboljih napadača svijeta, Vinicius Júnior, neće biti dio momčadi za nadolazeće rujanske utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Čilea i Bolivije.

Odluka je tim više iznenađujuća jer je upravo Ancelotti bio jedan od najvećih zagovornika i mentora koji su lansirali Viniciusa u orbitu svjetskih superzvijezda tijekom zajedničkog vremena u Madridu.

Strateška odluka mentora

Vijest je prvi prenio brazilski medij Globo navodeći kako je talijanski stručnjak, koji je klupu Brazila preuzeo u svibnju 2025. godine, već poslao preliminarni popis pozvanih igrača klubovima, sukladno protokolu Fife, a na njemu se ne nalazi ime 25-godišnjeg napadača.

USA, Paris Saint-Germain vs Real Madrid CF, FIFA Club World Cup, Halbfinale, Match 62, 09.07.2025
Foto: R4088 Scott W. Coleman

Ancelotti je odigrao ključnu ulogu u Viniciusovom strelovitom usponu, transformiravši ga iz talentiranog, ali nedorečenog krila u jednog od najubojitijih napadača na planetu. Zbog toga se očekivalo da će upravo on biti središnja figura Ancelottijevog projekta s reprezentacijom Brazila. Međutim, izbornik je, čini se, odlučio povući pragmatičan potez, stavljajući dugoročnu dobrobit igrača ispred kratkoročnih potreba reprezentacije.

Dva ključna razloga za izostanak

Odluka o izostavljanju Viniciusa nije donesena ishitreno, već je rezultat dvaju specifičnih faktora koji su Ancelottiju i njegovom stožeru olakšali izbor.

Prvi i najvažniji razlog je suspenzija. Vinicius je u lipanjskoj pobjedi protiv Paragvaja (1-0), u kojoj je postigao odlučujući gol koji je Brazilu i osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., zaradio svoj drugi žuti karton u kvalifikacijama. Zbog toga automatski nema pravo nastupa u prvoj sljedećoj utakmici protiv Čilea, koja se igra na legendarnoj Maracani.

USA, FC Salzburg vs Real Madrid CF, FIFA Club World Cup, Group H, 26.07.2025
Foto: R4088 Scott W. Coleman

S obzirom na to da bi putovao s reprezentacijom samo za jednu utakmicu, stožer je odlučio poštedjeti ga i drugog dvoboja. Utakmica protiv Bolivije igra se u El Altu, na ekstremnoj nadmorskoj visini od čak 4.100 metara, što predstavlja ogroman napor za organizam. Ancelotti vjeruje da je za Viniciusa, ali i za Real Madrid, puno korisnije da preskoči ovo naporno putovanje i ostane svjež za izazove duge klupske sezone.

Dok jedni odmaraju, drugi se vraćaju

Dok Vinicius odmara, Ancelotti će u momčad vratiti dva njegova suigrača iz Reala. Na preliminarnom popisu ponovno su se našli stoper Éder Militão i napadač Rodrygo, koji su propustili lipanjsko okupljanje zbog različitih problema.

Militão se u potpunosti oporavio od druge teške ozljede križnih ligamenata i Ancelotti ga smatra ključnim stupom obrane Brazila na putu prema Svjetskom prvenstvu. Njegov povratak osnažit će obrambenu liniju, dok će Rodrygo donijeti dodatnu širinu i opasnost u napadu.

Iako izostanak glavne zvijezde uvijek privlači pažnju, Ancelottijeva odluka čini se logičnom i strateški opravdanom. S osiguranim plasmanom na Mundijal, fokus je na održavanju forme, integraciji povratnika i optimalnom upravljanju opterećenjem ključnih igrača. Konačni popis igrača za utakmice protiv Čilea i Bolivije bit će službeno objavljen u ponedjeljak, 25. kolovoza, u Rio de Janeiru.
 

