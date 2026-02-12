Šok u FNC-u. Jedna od najboljih hrvatskih borkinja naprasno je raskinula ugovor: 'Razočarenje'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih MMA borkinja i prva Hrvatica koja se borila pod okriljem UFC-a, Ivana Petrović (31, 7-4-0), potvrdila je kako je raskinula je ugovor s vodećom domaćom organizacijom, Final Fight Championship (FNC).

U podužem i iskrenom obraćanju svojim pratiteljima, Petrović je detaljno objasnila motive iza ove drastične odluke, navodeći kao ključne razloge osjećaj nepravde nakon posljednjeg meča i nedostatak transparentnosti unutar organizacije.

Podsjetimo, Petrović se krajem prosinca prošle godine borila na FNC 26 priredbi u Podgorici, gdje se suočila sa Sarom Luzar Smajić. Suci su pobjedu dodijelili njezinoj protivnici, iako je dojam mnogih bio kako je Ivana u kavezu te večeri pokazala više.

- Da, raskinula sam ugovor s FNC-om. Ne impulzivno i ne iz emocija, već svjesno i mirno. Razgovarala sam s mnogo ljudi iz MMA svijeta... UFC trenerima, borcima i iskusnim profesionalcima. Njihovo mišljenje bilo je jednoglasno. Osjećaj nepravde bio je jak -napisala je.

Posebno ju je razočarao izostanak bilo kakve komunikacije ili objašnjenja od strane FNC-a, čiji su predstavnici, prema njezinim riječima, odgovornost prebacili na privatno sudačko tijelo.

- Ono što je uslijedilo dodatno me razočaralo. Iz organizacije nisam dobila objašnjenje niti povratnu komunikaciju, uz obrazloženje da je suđenje u nadležnosti privatne sudačke firme. Moj menadžerski tim je pokušao dobiti pojašnjenje, no kontakt nije rezultirao promjenom odluke - rekla je te zaključila...

- U sportu u kojem borci riskiraju svoje zdravlje i karijere svaki put kad uđu u kavez, vjerujem da je dijalog važan, čak i kad je težak. Ako smo ovom situacijom barem otvorili prostor za razgovor i napravili mali korak naprijed za ženski MMA u regiji, onda ova priča ima i širi smisao. Ovakve teme zaslužuju da se o njima govori mirno, otvoreno i odgovorno zbog budućnosti sporta - poručila je Ivana i zahvalila se na velikoj podršci te dodala kako je ispunila svoju želju i borila se pred publikom na Balkanu.