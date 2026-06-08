Šok za Maroko! Jedno guranje može im uništiti početak SP-a

Nogometaši Maroka odigrali su 1-1 protiv Norveške u prijateljskoj utakmici u New Jerseyju, no izbornika Mohameda Ouahbija više od rezultata zabrinule su ozljede dvojice standardnih prvotimaca.

Već u 29. minuti teren je zbog ozljede ramena napustio Noussair Mazraoui (28), branič Manchester Uniteda, dok je na poluvremenu izašao i krilni napadač Betisa Abde Ezzalzouli (24) zbog problema s nogom.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Potonji nije imao sreće jer je igrač norveške momčadi gurnuo marokanskog igrača koji je pao na Ezzalzoulijevu nogu.

Abde Ezzalzouli Injury incident yesterday against Norway 😔 not looking good



Speedy recovery ❤️‍🩹 to him. pic.twitter.com/JDw2MD2LPj — Christian (@Chris_diorX) June 8, 2026

- Obojica moraju obaviti dodatne pretrage pa ćemo tek tada znati koliko su ozbiljne ozljede - rekao je marokanski izbornik nakon utakmice.

Prema prvim informacijama, obojica bi mogla propustiti prvu utakmicu Maroka na Svjetskom prvenstvu protiv Brazila 14. lipnja. Marokanci će na Mundijalu igrati u skupini C, gdje ih osim Brazila čekaju još Škotska i Haiti.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Maroko na prvenstvo stiže s velikim ambicijama nakon povijesnog nastupa u Kataru 2022., kada je postao prva afrička reprezentacija koja je izborila polufinale Svjetskog prvenstva. Tada je u susretu za treće mjesto izgubio od Hrvatske 2-1.