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Šok za Maroko! Jedno guranje može im uništiti početak SP-a

Piše Bruno Lukas,
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Šok za Maroko! Jedno guranje može im uništiti početak SP-a
Foto: IMAGO/William Volcov/IMAGOSPORT

Maroko je remizirao 1-1 s Norveškom u posljednjoj provjeri prije Svjetskog prvenstva, ali rezultat je ostao u sjeni ozljeda dvojice važnih igrača. Noussair Mazraoui i Abde Ezzalzouli morali su napustiti teren, a prve prognoze nisu optimistične.

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Nogometaši Maroka odigrali su 1-1 protiv Norveške u prijateljskoj utakmici u New Jerseyju, no izbornika Mohameda Ouahbija više od rezultata zabrinule su ozljede dvojice standardnih prvotimaca.

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Već u 29. minuti teren je zbog ozljede ramena napustio Noussair Mazraoui (28), branič Manchester Uniteda, dok je na poluvremenu izašao i krilni napadač Betisa Abde Ezzalzouli (24) zbog problema s nogom.

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Foto: Booking.com

Potonji nije imao sreće jer je igrač norveške momčadi gurnuo marokanskog igrača koji je pao na Ezzalzoulijevu nogu.

- Obojica moraju obaviti dodatne pretrage pa ćemo tek tada znati koliko su ozbiljne ozljede - rekao je marokanski izbornik nakon utakmice.

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Prema prvim informacijama, obojica bi mogla propustiti prvu utakmicu Maroka na Svjetskom prvenstvu protiv Brazila 14. lipnja. Marokanci će na Mundijalu igrati u skupini C, gdje ih osim Brazila čekaju još Škotska i Haiti.

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Foto: Paul Childs/REUTERS

Maroko na prvenstvo stiže s velikim ambicijama nakon povijesnog nastupa u Kataru 2022., kada je postao prva afrička reprezentacija koja je izborila polufinale Svjetskog prvenstva. Tada je u susretu za treće mjesto izgubio od Hrvatske 2-1.

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