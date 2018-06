Šok za navijače: U Nižnjem je vlada zabranila prodaju piva!

Pivo, vino, pjesma.. Tako je bilo u Kalinjingradu, no u Nižnjem Novgorodu, gdje će Hrvatska u četvrtak igrati protiv Argentine, vlada je zabranila prodaju alkohola.

- Žao nam je, ali jedino možete kupiti bezalkoholno pivo. To vrijedi za sve dane Svjetskog prvenstva i za sve navijače - ljubaznim tonom nam se obratio voditelj samoposluge.

I doista, samo nekoliko metara dalje, na hladnjaku s pivom, stoji natpis:

- Prema odluci predsjednika ruske federacije u Nižnjem se zabranjuje prodaja bilo kojeg alkohola! Odluka je donesena 31. svibnja.

I to je to. Ne pomažu nikakve molbe, zahtjevi, poznanstva, Rusi su tu vrlo rigorozni i odmah možete odustati od nekakve sulude ideje da ćete slomiti rusko srce.

Neki kažu da je razlog dolazak engleskih huligana, čija reprezentacija ovdje igra protiv Paname, dok drugi kažu da je ruska vlada odlučila bez obzira na dolazak Engleza.

To je loša vijest, dobra vijest je da se pivo možete popiti u obližnjim restoranima, no vlasnici barova nisu baš budale, pa su zabranu alkohola odlučili itekako dobro naplatiti. Primjerice, u kafiću odmah do velikih supermarketa najjeftinije pivo stoji 27,5 kuna! I to pivo od četiri decilitra.

E, pa sad, ako ste spremni izdvojiti 100 kuna za četiri piva, samo izvolite. Inače, pivo od pola litre, u samoposlugama stoji između tri i pet kuna. Ali, može biti i besplatno, kada se ne smije prodavati...

