Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura

Austrijska rukometna reprezentacija pobijedila je u Herningu Srbiju 26-25 (12-13) u utakmici trećeg kola skupine A na Europskom prvenstvu. Srbija se mogla plasirati u drugu fazu pobjedom protiv Austrije, ali je ipak privremeno zadržala šanse za nastavak natjecanja zbog poraza manjeg od četiri gola.

Za to joj je trebala pomoć Španjolske, koja je u ponedjeljak morala pobijediti Njemačku, dok Austrija nema šanse za plasman u drugu fazu. Ipak, Nijemci su slavili 34-32 i time poslali rukometaše Srbije kući.

Tim je porazom Njemačka izbjegla ispadanje i potvrdila da je poraz protiv Srbije bio loš dan. Njemcima je naruku išla i današnja pobjeda Austrije nad Srbijom, pa u drugi krug prenose maksimalna dva boda. Renars Uščins (8) i Julian Koester (6) predvodili su Njemačku, a Jan Gurri sa 7 golova Španjolce.

Najučinkovitiji igrač u austrijskoj momčadi bio je Tobias Wagner sa šest golova, a Sebastian Frimmel, Elias Kofler i Mikola Bilik postigli su po tri gola.Najučinkovitiji igrač u srpskoj momčadi bio je Nemanja Ilić sa šest golova.

U skupini C u Oslu Češka je dobila Ukrajinu s 38-29, ali su obje ekipe ispale.

Šveđani izborili okršaj s Hrvatskom

Švedski rukometaši svladali su u 2. kolu skupine E u Malmou Gruziju s 38-29 (20-15), te su Šveđani i Hrvati i matematički prošli u drugi krug.

Gruzijci su Šveđanima radili probleme samo do polovice prvog dijela, čak su i vodili dva razlike (10-8), da bi se domaćini probudili i u nastavku pokazali kvalitetu. Felix Klaar i Nikola Roganović su s po šest golova predvodili Šveđane, a Giorgi Čokvebradze sa 11 golova Gruzijce.

Šveđska i Hrvatska će se u srijedu boriti za bodove koje prenose u drugi krug.

Branitelj naslova Francuska je u dvoboju skupine C u Oslu svladali Norvešku s 38-34 (20-17) te prenose dva boda u drugi krug. Francuzi se pokazuju odličnim na ovom prvenstvu i vjeruje se da samo oni mogu svladati Dansku. Protiv Norveške su vodili tijekom cijele utakmice na krilima Huga Descata (6) i Dylana Nahia (5). Sander Sagosen je s devet golova predvodio Norvežane.