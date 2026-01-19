Obavijesti

ISPALI SUSJEDI

Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Šok u Herningu: Austrija pobijedila Srbiju 26-25! Srbija ispala zbog Njemačke, dok Švedska i Hrvatska idu dalje nakon pobjede Šveđana nad Gruzijom. Francuzi briljiraju protiv Norveške

Austrijska rukometna reprezentacija pobijedila je u Herningu Srbiju 26-25 (12-13) u utakmici trećeg kola skupine A na Europskom prvenstvu. Srbija se mogla plasirati u drugu fazu pobjedom protiv Austrije, ali je ipak privremeno zadržala šanse za nastavak natjecanja zbog poraza manjeg od četiri gola. 

Za to joj je trebala pomoć Španjolske, koja je u ponedjeljak morala pobijediti Njemačku, dok Austrija nema šanse za plasman u drugu fazu. Ipak, Nijemci su slavili 34-32 i time poslali rukometaše Srbije kući.  

European Handball Championship: Austria - Serbia
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Tim je porazom Njemačka izbjegla ispadanje i potvrdila da je poraz protiv Srbije bio loš dan. Njemcima je naruku išla i današnja pobjeda Austrije nad Srbijom, pa u drugi krug prenose maksimalna dva boda. Renars Uščins (8) i Julian Koester (6) predvodili su Njemačku, a Jan Gurri sa 7 golova Španjolce. 

KAKO SU IGRALI Ovakvog Cindru trebamo stalno, Glavaš izletio kao iz topa
Najučinkovitiji igrač u austrijskoj momčadi bio je Tobias Wagner sa šest golova, a Sebastian Frimmel, Elias Kofler i Mikola Bilik postigli su po tri gola.Najučinkovitiji igrač u srpskoj momčadi bio je Nemanja Ilić sa šest golova.

U skupini C u Oslu Češka je dobila Ukrajinu s 38-29, ali su obje ekipe ispale. 

Šveđani izborili okršaj s Hrvatskom

Švedski rukometaši svladali su u 2. kolu skupine E u Malmou Gruziju s 38-29 (20-15), te su Šveđani i Hrvati i matematički prošli u drugi krug. 

Gruzijci su Šveđanima radili probleme samo do polovice prvog dijela, čak su i vodili dva razlike (10-8), da bi se domaćini probudili i u nastavku pokazali kvalitetu. Felix Klaar i Nikola Roganović su s po šest golova predvodili Šveđane, a Giorgi Čokvebradze sa 11 golova Gruzijce. 

ZABRANA THOMPSONA Glavina nakon utakmice: 'Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi!
Šveđska i Hrvatska će se u srijedu boriti za bodove koje prenose u drugi krug. 

Branitelj naslova Francuska je u dvoboju skupine C u Oslu svladali Norvešku s 38-34 (20-17) te prenose dva boda u drugi krug. Francuzi se pokazuju odličnim na ovom prvenstvu i vjeruje se da samo oni mogu svladati Dansku. Protiv Norveške su vodili tijekom cijele utakmice na krilima  Huga Descata (6) i Dylana Nahia (5). Sander Sagosen je s devet golova predvodio Norvežane. 

