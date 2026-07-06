ŠOKANTNI DETALJI Trump je htio uključiti odvjetnike Bijele kuće, Infantino i Fifa su mu udovoljili!

Nevjerojatna priča o tome kako je američki predsjednik Donald Trump podigao slušalicu, nazvao predsjednika Fife Giannija Infantina i zatražio ukidanje suspenzije napadaču SAD-a sad je dobila potvrdu. Iako zvuči kao vijest iz rubrike ''vjerovali ili ne'', na Mundijalu je napravljen povijesni, ali i opasan presedan.

Američki The Post potvrdio je da je Trump doista tražio da Fifa ukine suspenziju Folarinu Balogunu. Podsjetimo, on je zaradio izravni crveni karton u dvoboju šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine zbog grubog starta na Tarika Muharemovića te je trebao propustiti i utakmicu osmine finala protiv Belgije (utorak, 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu).

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Umjesto toga, Fifa mu je progledala kroz prste. Sada je jasnije i zašto. Trump je od Infantina tražio da pomiluje Baloguna, najboljeg američkog strijelca na ovom SP-u s tri gola.

"Predsjednik Trump želio je bolje razumjeti zašto je Balogun dobio crveni karton i zašto je suspendiran. Razgovarao je s Infantinom“, rekao je za The Post jedan dužnosnik iz Bijele kuće.

Tu priča gotovo da nije stala. Isti izvor navodi kako je Bijela kuća bila spremna uključiti i svoj odvjetnički tim te preko Međunarodnog suda za sportsku arbitražu pokušati preuzeti nadzor nad slučajem i izboriti pravno rješenje oko spornog isključenja. Na kraju, ispostavilo se da je i bez toga presudila predsjednička intervencija.