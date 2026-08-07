ŠOKANTNO OTKRIĆE Britanci: Ljubavnica Giannija Infantina isplaćena je novcem Uefe!?

Predsjednik Fife Gianni Infantino suočava se s novim teškim optužbama koje dolaze u najgorem mogućem trenutku, dok se njegovo carstvo urušava pod pritiskom propalih projekata i sve glasnijeg otpora ključnih nogometnih saveza. Britanski The Telegraph objavio je priču prema kojoj je Uefa isplatila šesteroznamenkasti iznos navodnoj ljubavnici Infantina dok je on bio na visokoj funkciji glavnog tajnika te organizacije. Ovaj skandal samo je posljednji u nizu događaja koji su ugrozili njegovu poziciju na čelu svjetskog nogometa, poziciju koja se donedavno činila neuništivom.

Afera koja je umalo uništila karijeru

Prema navodima britanskog lista, koji se poziva na izjave više visokih dužnosnika iz Uefe, Infantino je navodno bio u vezi s jednom od zaposlenica. Tijekom te veze, ona je promovirana na bolje plaćeno menadžersko radno mjesto, uz plaću od oko 160.000 švicarskih franaka. Njezin brzi uspon izazvao je sumnje među kolegama, a priča je na kraju došla i do tadašnjeg predsjednika Uefe, Michela Platinija.

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Izvori tvrde da je Platini suočio Infantina s optužbama i postavio mu ultimatum: ili će on otići, ili ona.

​- Platini je izazvao Giannija, rekavši nešto poput 'ona ili ti?'. Gianni je odgovorio: 'Ona će otići', i tako je i bilo - tvrdi jedan od izvora za The Telegraph.

Žena je napustila organizaciju, ali uz izdašnu otpremninu. Uefa joj je navodno isplatila šesteroznamenkasti iznos, a kao dio dogovora platili su joj i skupi MBA studij na jednoj poslovnoj školi, čija je školarina iznosila oko 45.000 funti godišnje. Uefa je u službenom priopćenju potvrdila isplatu i svjesnost o optužbama, navodeći da je novac isplaćen u skladu s tadašnjim propisima te da su od 2016. godine "postrožili" interna pravila. S druge strane, Infantino je preko glasnogovornika Fife sve optužbe kategorički demantirao, nazivajući ih "neistinitima i klevetničkima".

Urušavanje povjerenja nakon propale prodaje Svjetskog prvenstva

Ove optužbe dolaze u vrijeme dok Infantino vodi bitku za politički opstanak. Njegov autoritet ozbiljno je narušen nakon fijaska s planom nazvanim "FIFA Forward Enterprise" (FFE). Radilo se o tajnovitom projektu prodaje 20 posto udjela u budućim profitima Svjetskog prvenstva privatnim investitorima, čime se planiralo prikupiti 4,2 milijarde dolara. Glavni investitor trebala je biti njujorška tvrtka Joshue Kushnera.

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Prijedlog je izazvao globalnu pobunu. Uefa, na čelu s Aleksandrom Čeferinom, povela je otpor, a njezinih 55 članica zaprijetilo je bojkotom svih Fifinih natjecanja. Nazvali su to prodajom "duše nogometa". Ubrzo su im se pridružili i savezi iz Sjeverne i Srednje Amerike (CONCACAF) te Azije. Suočen s potpunom izolacijom, Infantino je bio prisiljen povući prijedlog, što se smatra njegovim najvećim porazom. Uefa je nakon toga objavila da je Infantino "izgubio ne samo njihovo povjerenje, već i povjerenje mnogih drugih članova nogometne obitelji".

Pobuna se proširila i unutar same Fife. Glavni operativni direktor Kevin Lamour izjavio je kako se osoblje osjeća "prevareno" od strane svog šefa, dok je Infantinov viši savjetnik Carlos Cordeiro podnio ostavku. Zbog ovog slučaja, Uefa je zaprijetila Fifi i pravnim postupcima te je odvjetničkim pismom zatražila da 18 visokih dužnosnika, uključujući Infantina i Arsènea Wengera, sačuvaju sve dokumente i elektroničke poruke kao potencijalne dokaze.

Megalomanske ideje i gubitak podrške

Problemi za Infantina gomilaju se već duže vrijeme, uglavnom zbog njegovih kontroverznih ideja. Bio je glavni zagovornik proširenja Svjetskog prvenstva s 32 na 48 reprezentacija, što će se prvi put primijeniti 2026. godine. No, tu se nije zaustavio. Već se govori o mogućnosti daljnjeg proširenja na čak 64 reprezentacije za turnir 2030. godine. Iako Infantino tvrdi da time omogućuje većem broju zemalja da "sanjaju", kritičari upozoravaju da se time drastično smanjuje kvaliteta natjecanja i stvaraju ogromni logistički problemi za domaćine.

Njegova podrška, koja se donedavno činila apsolutnom, počela se topiti. Nakon što je Fifa objavila da je osigurala pisma podrške od gotovo 200 od 211 članica za njegov reizbor, Nogometni savez Walesa postao je prvi koji je javno povukao svoju podršku. Očekuje se da će i drugi europski savezi slijediti njihov primjer. Uefa već aktivno traži protukandidata za izbore zakazane za ožujak, a rok za prijavu kandidatura istječe 18. studenog. Prije samo nekoliko tjedana Infantinov četvrti mandat činio se kao gotova stvar, no u politici, pa tako i onoj nogometnoj, tjedan dana je jako dugo vrijeme.

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